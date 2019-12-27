2019-12-27T11:00:05+03:00
Общество

Барнаульцы посвящают фатальному снегопаду стихи, песни и мемы

«Народное творчество» публикуют местные интернет-сообщества
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Уборка снегаУборка снегаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле за декабрь выпало 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы: повсюду сугробы, нечищеные дороги и, как следствие, застрявшие автомобили. Горожане теперь боятся передвигаться по городу без лопаты, да и дорожники бросают все силы на борьбу со стихией, хотя, как заявили в мэрии, чтобы очистить снег, нужна минимум неделя. Тем временем снегопад стал настоящей музой для горожан: ему посвящают стихи, песни и даже создают мемы.

Вот, к примеру, Дмитрий Акатьев, не выбирая слов, сочинил такие строки:

- Дед Мороз к нам опоздает,

Он же ведь еще не знает,

Что в наш славный #Барнаул

Весь российский снег **** <…>

А в дороге под Тальменкой

Не хотите ли застрять?

Вас когда-нибудь копали

Групповухой в пять лопат?

Другой горожанин Михаил Попов решил перепеть знаменитую песню Дианы Арбениной и Басты – Сансара. Видеозапись опубликована в паблике «Барнаул 22». Правда, слова мужчина написал свои:

- Уже неделю в крае валит снег,

У нас просвета все нет и нет,

Они сказал, нас поздно спасать и поздно тащить,

Плевать, будем ногами ходить.

Когда совсем завалит,

На лыжи мы поставим

Своих детей <…>

Песня про снег.Автор: Михаил Попов Barnaul 22: https://barneos22.ru/

Ну и, конечно, современная культура не обходится без мемов. Тут у барнаульцев разыгралась фантазия: и Гендальф из «Властелина колец», жалеющий о том, что пошел через Барнаул, и главный герой фильма «Сияние», бледнеющий от мороза.

Напомним, к очистке снега уже присоединились барнаульские волонтеры из числа студентов вузов и Молодежного парламента города. По информации мэрии, сегодня, 27 декабря, около ста добровольцев убирали снег на тротуаре по улице Молодежная в границах проспектов Ленина и Красноармейского. Для молодежи предоставлен теплый автобус, в котором волонтеры могли погреться во время работы.

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Стихия разбушевалась не на шутку: множество людей опоздали на работу из-за пробок. Общественный транспорт сегодня ездит заметно медленнее, особенно трамваи: развивать высокую скорость при таком ветре крайне опасно. Так, из-за порыва при спуске с Горы в районе дорожной развязке произошло необычное ДТП: с крыши автобуса №55 сорвало крышку люка (подробнее)

Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль

Барнаулец на сайте «Авито» выложил объявление о продаже снега. Цену за такой товар парень по имени Андрей поставил демократичную – 1 рубль (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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