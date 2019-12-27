Барнаульцы посвящают фатальному снегопаду стихи, песни и мемы

В Барнауле за декабрь выпало 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы: повсюду сугробы, нечищеные дороги и, как следствие, застрявшие автомобили. Горожане теперь боятся передвигаться по городу без лопаты, да и дорожники бросают все силы на борьбу со стихией, хотя, как заявили в мэрии, чтобы очистить снег, нужна минимум неделя. Тем временем снегопад стал настоящей музой для горожан: ему посвящают стихи, песни и даже создают мемы.

Вот, к примеру, Дмитрий Акатьев, не выбирая слов, сочинил такие строки:

- Дед Мороз к нам опоздает,

Он же ведь еще не знает,

Что в наш славный #Барнаул

Весь российский снег **** <…>

А в дороге под Тальменкой

Не хотите ли застрять?

Вас когда-нибудь копали

Групповухой в пять лопат?

Другой горожанин Михаил Попов решил перепеть знаменитую песню Дианы Арбениной и Басты – Сансара. Видеозапись опубликована в паблике «Барнаул 22». Правда, слова мужчина написал свои:

- Уже неделю в крае валит снег,

У нас просвета все нет и нет,

Они сказал, нас поздно спасать и поздно тащить,

Плевать, будем ногами ходить.

Когда совсем завалит,

На лыжи мы поставим

Своих детей <…>

Песня про снег.Автор: Михаил Попов Barnaul 22: https://barneos22.ru/

Ну и, конечно, современная культура не обходится без мемов. Тут у барнаульцев разыгралась фантазия: и Гендальф из «Властелина колец», жалеющий о том, что пошел через Барнаул, и главный герой фильма «Сияние», бледнеющий от мороза.

Напомним, к очистке снега уже присоединились барнаульские волонтеры из числа студентов вузов и Молодежного парламента города. По информации мэрии, сегодня, 27 декабря, около ста добровольцев убирали снег на тротуаре по улице Молодежная в границах проспектов Ленина и Красноармейского. Для молодежи предоставлен теплый автобус, в котором волонтеры могли погреться во время работы.

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