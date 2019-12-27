Как нарядить ребенка в новогоднюю ночь. Советы барнаульских мам

Новогодняя кутерьма накладывает на людей много разных обязательств, и одна из них — позаботиться о наряде для ребенка. Взрослому достаточно надеть на себя мишуру или купить новую одежду, а дети обычно хотят быть какими-нибудь феями и супергероями. Обычная одежда для этих целей не подходит, поэтому мамы (а иногда и папы) с головой погружаются в процесс творчества. Правда, есть и те, кто идет по легкому пути — покупает готовый наряд. Алтайские мамы рассказали «Комсомолке», как они выходят из такой ситуации.

«Мама может все»

— Меня всегда мало устраивало то, что продается в магазинах. То дорого, то сшито чересчур типично, без изюминки. Поэтому я сама шью все наряды для своих детей. Это семейная традиция: костюмы для меня и двух моих братьев тоже шила мама, — рассказала жительница Барнаула Анна Бодагова.

Дети Анны сами придумывают, кем будут на Новый год.

— Они не задумываются о моих возможностях. Они думают, что я могу все. Им главное — поставить задачу. В этом году старший сын будет ниндзя, младший — миньоном, а дочка — Анной из «Холодного сердца», — говорит многодетная мама.

Для каждого костюма нужна своя ткань — не получится просто набрать однотонного ситца, и из него сделать что-то выдающееся. Еще перед шитьем важно определить ключевые моменты, которые позволят окружающим узнать героя в этом костюме.

Анна Бодагова с дочкой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

— В прошлом году старший сын сказал, что будет Гарри Поттером. Ему я покупала плащевую ткань. Младший был Фиксиком, я брала лайкру. А дочке — выпендрежную парчу для наряда Снежной Королевы, — перечисляет Анна.

Сшить костюм — это не проблема для швеи. Но ведь иногда нужны еще и головные уборы, которые не всегда получается сделать из ткани. На выручку приходят смекалка и фантазия:

— Вот, например, корону для Снежной Королевы я захотела сделать прозрачную — ведь она вроде как изо льда. Картонные я не люблю, ее сомнешь один раз и все, можно выкидывать. В общем, взяла бутылку пятилитровую, из нее вырезала основу по голове, скрепила (можно степлером это сделать). На клеевой пистолет приклеила ткань — по-моему, это был фатин, затем украшения, и получилось чудесно. Дочка до сих пор ее носит.

Дети Анны Бодаговой.

Такие наряды стоят недешево и требуют больших трудозатрат. Но зато такое не купить нигде. А если заказывать у швеи, в любом случае будет дороже. В прошлом году Анна потратила на костюмы для своих детей около 3500 тысяч рублей:

— Конечно, проще взять тысячу и купить костюм Анны, где вместо вышивки напечатанная картинка. Но я предпочитаю сложный путь — вручную вышивать узор и раскрашивать акриловыми красками.

Костюмы порой приходится шить ночами — бывает, что Анна обрезает последние нитки уже перед утренником. Костюмы используются раза три на, а затем женщина отдает их в детский сад либо знакомым:

— В некоторых костюмах мои дети играют дома. Прошлогодние вот хочу попробовать выставить на продажу.

На утренник за 199 рублей

А вот Арина Родионова из Барнаула шить не умеет — разве что карман залатать на руках может. Плюс женщине жалко тратить тысячи рублей на костюм, который ребенок наденет один раз. Она выходит из положения с помощью магазина фиксированных цен.

В магазине низких цен.Фото: скриншот с видео на youtube

— У меня дочка, а для девочек в таких магазинах хороший выбор вариантов. В этом году я видела костюмы феи, бабочки, снежинки по 199 рублей. Обычно там 2-3 составляющих: топ, юбочка и декоративный ободок. На мальчиков видела костюм пирата из накидки на плечи, повязки на голову и повязки для глаз. То есть, можно подобрать одежду, а аксессуары использовать как дополнение к костюму, — говорит Арина.

Такие костюмы рассчитаны обычно на детей от трех до шести лет. Родителям младшеклассников придется выходить из положения как-то по-другому.

— Впрочем, в таких магазинах есть множество отдельных аксессуаров. С помощью короны за 99 рублей, мишуры, иголки с ниткой и щепотки фантазии вполне можно сделать из обычного платья полноценный костюм. Помните, как выкручивались наши мамы? Моя вообще шила на руках мне штанишки и лифчик из дырявого тюля и пары резинок для трусов. И прекрасный костюм наложницы хана вышел, — рассказывает женщина.

Если есть художественный талант, Арина рекомендует задействовать и лицо ребенка — в смысле, нанести соответствующий аквагрим. Краски можно купить в любой художественной лавке.

Кроме того, в магазине можно найти специальные краски для ткани — с их помощью можно превратить обычную футболку в лихой костюм того же пирата или разбойника.

— На самом деле не так важно, купите ли вы готовый костюм или сделаете его своими руками — главное, постараться воплотить желание ребенка и порадовать его, — считает Арина.

Читайте также:

Новый год 2019-2020 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа мероприятий на Новый год 2019-2020 в Барнауле: дискотека, «Шалости крыски Лариски», «Трезвая пробежка» (подробнее)