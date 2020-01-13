В Барнауле после Старого нового года начнут разбирать главную елку города

Со вторника, 14 января, в Барнауле на площади Сахарова начнется демонтаж новогоднего ледового городка.

Такие условия прописаны в контракте. Так что у жителей и гостей краевой столицы остаются буквально сутки, чтобы успеть посетить новогодний ледовый городок на площади Сахарова и в последний раз в этом году запечатлеть главную елку Барнаула.

Кстати, в этом году наша зеленая красавица вошла в ТОП-5 самых рослых елок России! Высота новогоднего дерева составляет 32 метра. Четвертое место в рейтинге она поделила с «коллегой» из Тулы. А вот самая высокая находится в Красноярске – 55 метров.

Напомним, на строительство снежного городка в Барнауле власти города в этом году потратили 8,7 миллиона рублей. Возведение площадки для массовых гуляний началось еще 1 декабря – в этот день на участке Социалистического проспекта от улицы Молодежной до Мерзликина установили ограничения на движение, завезли бетонные блоки, лед для строительства фигур, начали монтаж елки. Из-за оттепели были опасения, что ледовые композиции могут не выдержать потепления, но, к счастью, все обошлось.

В итоге на площади Сахарова установили несколько горок для любого возраста, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и крысы – символа наступившего года, а также некоторые аттракционы.

Торжественное открытие состоялось 28 декабря. На центральной сценической площадке выступили лучшие творческие коллективы краевой столицы. Несмотря на морозы, несколько сотен семей все же пришли на представление. Оно завершилось красочным салютом.

Сегодня, 13 января, в канун Старого нового года, последний шанс зарядиться праздничным настроением и увидеть всю эту красоту. Демонтаж начнется 14 января и продлится три дня, после чего по Социалистическому проспекту снова откроют проезд.

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