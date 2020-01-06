В 2020 году в свет выйдет очередная книга известного алтайского журналиста Валерия Лямкина из серии «Легенды алтайского футбола». Это как очередной выпуск многосерийного фильма о нашем спорте и его выдающихся представителей.

Алтайский спорт

- Это будет 12 по счету книга «Легенды алтайского футбола». Вообще говорят, что писатель всю жизнь пишет одну книгу, хотя названия разные. Я с этим согласен в том плане, что он все равно проживает свою жизнь. Он вписывает в книгу то, как он видит то или иное событие, рассказывает, как он это понимает, - рассказывает журналист и писатель Валерий Лямкин. - Мне повезло в том плане, что когда я заинтересовался спортом газетами в основном интересовались мужчины и они начинали чтение всегда с последней четвертой полосы, где был спорт. Если он там был, то это считалась хорошей газетой, а если нет – ее сразу откладывали.

В те далекие времена в Барнауле выходили только две газеты, где писали про спорт – «Молодежь Алтая» и «Алтайская правда», но информации в них было тоже немного.

- Я всегда думал, ну почему полоса так быстро заканчивается. Хотелось как-то больше! – признается собеседник. – Уже тогда у меня промелькнула шальная мысль о газете и даже название придумал по аналогии с «Советским спортом» - «Алтайский спорт». При этом никогда даже подумать не мог, что именно мне придется этим заниматься. Я даже не представлял себя как пишущий человек.

В своем время Валерий Николаевич больше отдавал предпочтение каким-то организаторским должностям, а в последствие вовсе стал тренером и, к слову, довольно успешным. Его даже пытались переманивать из команды в команду. Так что о писательстве он даже не помышлял.

В 1999 году на него вышла Наталья Шубенкова и предложила все же попробовать выпускать газету исключительно про спорт. Как вы поняли, название у нее уже было готово – «Алтайский спорт». Выходила она с периодичностью раз в неделю по четыре полосы! Колоссальные для нашего края объемы. 48 номеров в год! И вот месяц назад ей исполнилось 20 лет – внушительный возраст для местного специализированного издания.

- Я всегда старался чтобы мои публикации в газете не оставляли никого равнодушным. Простое изложение для меня чуждо. Я всегда хотел находить здравое зерно и со страницы разговаривал с читателем, - продолжает Лямкин. – Со временем ко мне пришла идея рассказывать о маленьких звездочках, которые лет через 5-6 будут основными спортсменами сборных края и будут представлять его за пределами региона. Так, кстати, получилось с Константином Свечкарем (призером чемпионата мира и Европы по легкой атлетике. – прим.ред.).

Награды Валерия ЛямкинаФото: Анна СЕМИНА

Время писать книги

С годами информация копилась и ее становилось все больше и больше. Стали выходить большие статьи, которые могли растягиваться на несколько номеров. Появилось предложение публиковаться в спортивной вкладке «Комсомольской правды на Алтае» - «Динамит». Но однажды Валерию Николаевичу подкинули идею перейти к написанию книг. Туда-то точно можно уместить все. Конечно, сомнения были, но он решил попробовать.

- Новая книга будет посвящена тем людям, которые чего-то достигли в 70-х годах. В частности о победе «Динамо» в 1974 году, о людях, которые выиграли зональный чемпионат. Нашими соперниками были команды Урала, Сибири и Дальнего Востока. Всего - 18 клубов. Они все играли неплохо. Такого уровня даже сейчас нет! Никаких фарм-клубов. Только основные составы, - рассказывает журналист. – Недаром книга называется «Легенды алтайского футбола». Они ведь еще живы, они среди нас – Валерий Белозерский, Виктор Волынкин – они ведь до сих пор работают!

По крупицам

Другая часть книги посвящена последнему году существования предшественника «Динамо» - «Темпу» версии 1968 года. На тот момент команда еще была флагманом алтайского футбола.

- В тот год шла реконструкция стадиона «Динамо» и «Темпу» пришлось играть на «Локомотиве». Специально для этого построили западную трибуну. Она вмещала тысяч шесть зрителей, - продолжает собеседник.

Кстати, даже снимков с матчей тех далеких времен практически не осталось. Большинство «выживших» - любительские. Так что собирать их приходится по архивам болельщиков. Кое-какие фотографии все же можно будет увидеть в книге.

- Также в том году состоялось еще одно знаковое событие – впервые тренеру из Сибири и Дальнего Востока было присвоено звание заслуженного тренера РФ по футболу. Им стал Василий Фомичев. А еще на одном из матчей Владимиру Сковиченко вручили удостоверение мастера спорта СССР. Он стал уже четвертым МС воспитанным в нашей команде, - вспоминает Лямкин.

С характером

А еще в том же году в Барнауле прошла первая международная встреча по футболу с командой из Кракова «Гарбарния».

- Я был на том матче. Уже тогда видел, что поле ужасное и было много технического брака. Тяжело игрокам было бороться с обстоятельствами. И все же наши тогда выиграли, додавили соперника. «Темп» именно за свой характер пользовался любовью у болельщиков. Футболисты ни при каких обстоятельствах не сдавались и старались играть первым номером, пытались атаковать, проявляли бойцовский характер. Да и тренер был требовательный. Я, к примеру, нынешних тренеров некоторых вообще не понимаю: как можно отойти и играть от обороны? – возмущается Валерий Николаевич.

Когда Василий Фомичев пришел в «Динамо» тренером во второй раз, он всегда играл в четыре нападающих. В наши дни такую схему сложно представить. А ведь это работало! Бело-голубые рвали и метали, от соперников не оставляли и мокрого места! Так что еще одна глава книги «Легенды алтайского футбола» будет посвящена именно Фомичеву, а также его напарнику Анатолию Секриеру.

Обложка будущей книгиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я хочу рассказать об этих людях, чтобы молодой тренер, когда прочитал книгу понял, для чего он работает! Ведь какие интересные методы были у этих специалистов! Фомичев мне всегда говорил: «Валера, основная задача – работай, а результат придет. Надо уметь терпеть». Я не понимал: зачем заниматься тем, что не получается? Я бы бросил. А он брал в команду человека, который даже мяч остановить не может. Он от него просто отскакивает. Как говорится – деревянный по пояс. А Фомичев видел даже в таких потенциал. Не все профессиональные футболисты могут жонглировать мячом или набивать его, и наоборот – те, кто это делают не могут играть в футбол. Если этим постоянно по несколько часов в день заниматься, то можно стать виртуозом. Вот и все! Тут ведь даже такие нюансы, как цвет мяча играют роль: если он красный или оранжевый или с черными полосками, то рябит и быстрее устает глаз, а если просто белый, то нормально. Самое главное – не бояться и наличие игрового мышления. Остальное можно наработать, - резюмирует журналист.

Новая книга будет рассказывать обо всех этих людях, о том, чем они выделялись и как вели команду к победе.