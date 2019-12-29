Барнаулец застал возлюбленную с любовником и избил его табуретом

В Барнауле передали в суд уголовное дело по обвинению мужчины в избиении человека с применением предмета в качестве оружия. Причиной его ярости стало поведение сожительницы: он застал ее в постели с потерпевшим.

Как рассказал «КП»-Барнаул» заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Роман Клименко, в августе 2019 обвиняемый вернулся домой неожиданно для своей возлюбленной. Пройдя в спально, он увидел ее в постели со знакомым спящими и раздетыми до нижнего белья. Мужчина озверел, разбудил их и начал конфликт. В ходе ссоры он выбежал на кухню, где взял в руки деревянный табурет, и, используя его в качестве оружия, нанес им своему сопернику два удара по голове.

Потерпевший получил травмы в виде ушибленных ран мягких тканей правой лобно-теменной области и правой ушной раковины. Судмедэксперты сочли это легким вредом, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

Интересно, что сожительницу мужчина не тронул. Она горячо утверждала, что у нее не было с потерпевшим интимной близости. По ее словам, они просто выпили, устали и решили прилечь поспать.

За совершение данного преступления мужчине грозит уголовное наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. Срок зависит от наличия судимости, признания вины и отношения к ситуации потерпевшего. Вполне возможно, что стороны могут помириться в суде.

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