2020-01-09T12:54:12+03:00
Экономика

Компания по производству шин «Нортек» в конце года наградила лучших сотрудников

Им вручили «Сертификаты признания» и «Хрустальные шины»
Поделиться:
Фото предоставлено ООО «Нортек»Фото предоставлено ООО «Нортек»
Изменить размер текста:

В торжественной обстановке руководители предприятия отметили 22 работников «Сертификатом признания», а 10 сотрудникам вручили «Хрустальную шину».

Исполнительный директор «Нортек» Александр Баяндин отмечает: «Трудовыми наградами удостоены лучшие из лучших, ежегодно мы выражаем признательность сотрудникам за их профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Нам важно, чтобы каждый работник ощущал себя не только частью общего дела, но и коллектива, который ценят». Один из награжденных Алексей Александрович Ичин поделился: «Работа на шинном производстве мне интересна постоянным развитием, движением к новым достижениям. В непростое для страны время наше предприятие постоянно увеличивает объемы выпуска продукции, здесь внедряются новые технологии, передовое производственное оборудование».

Отмечать передовиков предприятия для компании «Нортек» добрая традиция. Так на праздновании «Дня химика» лучшим сотрудникам шинного завода вручили три новых автомобиля и 10 путевок на Черноморское побережье. Также в уходящем году для шинников был организован поход в театр на спектакли артистов знаменитой школы-студии МХАТ.

Фото предоставлено ООО «Нортек»

Фото предоставлено ООО «Нортек»

Стоит отметить, что двое алтайских шинников при подведении итогов 2019 года получили краевые награды. На праздновании «Дня труда» Людмила Николаевна Белоусова, каландровщик резиновых смесей в каландровом цехе была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Алтайского края. «Работа ответственная, но очень интересная» - отмечает Людмила. На шинном предприятии Людмила Николаевна работает уже 22 года, имеет звание «Лучший по профессии». Кроме того, за многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда». Буров Владимир Александрович, составитель поездов в цехе подготовки сырья, был отмечен Благодарностью губернатора Алтайского края.

Справка

Компания «Нортек» - крупнейшее предприятие химической промышленности в крае как по объему, производимых шин, так и по численности сотрудников. «Нортек» - это динамично развивающиеся предприятие, новые технологии и современный парк оборудования. На протяжении многих лет алтайские шины востребованы как в России, так и за рубежом.

Наталья Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Алтайские власти продают «Модест» почти за 64 млн рублей
В Барнауле Крещенский городок возведут почти за полмиллиона рублей
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
В Алтайском крае вновь увеличили нормативную стоимость жилья
«Сибирское подворье» закрывают для туристов
Барнаул может стать лучшим городом страны
Три малыша - снежных барса попали в фотоловушку на Алтае
В Барнауле состоится концерт с песочной анимацией
На ремонт новоалтайского тубдиспансера выделили почти 645 млн рублей
Двухуровневую квартиру с несколькими входами продают в Барнауле
В Алтайском крае построят развлекательный центр с казино
В торговом центре Барнаула случился пожар
Жители барнаульского дома своими силами очистили двор от налипшего снега
Барнаульцы остались недовольны новогодним городком на площади Сахарова
В Барнауле завершили поиски мужчины, который ушел в лес на Рождество
В Алтайском крае продают дом, в котором можно рыбачить прямо с крыльца
Жители Алтая выпили треть среднегодового объема шампанского за Новый год
В Барнауле со 2 января ищут женщину
МЧС просит не выезжать рыбаков на лед
Алтайских чиновников заставили зарегистрироваться в Инстаграме