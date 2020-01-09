Компания по производству шин «Нортек» в конце года наградила лучших сотрудников

В торжественной обстановке руководители предприятия отметили 22 работников «Сертификатом признания», а 10 сотрудникам вручили «Хрустальную шину».

Исполнительный директор «Нортек» Александр Баяндин отмечает: «Трудовыми наградами удостоены лучшие из лучших, ежегодно мы выражаем признательность сотрудникам за их профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Нам важно, чтобы каждый работник ощущал себя не только частью общего дела, но и коллектива, который ценят». Один из награжденных Алексей Александрович Ичин поделился: «Работа на шинном производстве мне интересна постоянным развитием, движением к новым достижениям. В непростое для страны время наше предприятие постоянно увеличивает объемы выпуска продукции, здесь внедряются новые технологии, передовое производственное оборудование».

Отмечать передовиков предприятия для компании «Нортек» добрая традиция. Так на праздновании «Дня химика» лучшим сотрудникам шинного завода вручили три новых автомобиля и 10 путевок на Черноморское побережье. Также в уходящем году для шинников был организован поход в театр на спектакли артистов знаменитой школы-студии МХАТ.

Фото предоставлено ООО «Нортек»

Стоит отметить, что двое алтайских шинников при подведении итогов 2019 года получили краевые награды. На праздновании «Дня труда» Людмила Николаевна Белоусова, каландровщик резиновых смесей в каландровом цехе была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Алтайского края. «Работа ответственная, но очень интересная» - отмечает Людмила. На шинном предприятии Людмила Николаевна работает уже 22 года, имеет звание «Лучший по профессии». Кроме того, за многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда». Буров Владимир Александрович, составитель поездов в цехе подготовки сырья, был отмечен Благодарностью губернатора Алтайского края.

Справка

Компания «Нортек» - крупнейшее предприятие химической промышленности в крае как по объему, производимых шин, так и по численности сотрудников. «Нортек» - это динамично развивающиеся предприятие, новые технологии и современный парк оборудования. На протяжении многих лет алтайские шины востребованы как в России, так и за рубежом.

Наталья Яковлева.