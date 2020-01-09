2020-01-09T13:06:21+03:00
Происшествия

Барнаульский летчик о крушении самолета в Иране: «Потеря одного двигателя не приводит к неминуемому падению»

8 января в Тегеране разбился украинский самолет со 176 людьми на борту
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото иллюстрационное.Фото иллюстрационное.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Известный летчик-блогер из Барнаула Денис Окань прокомментировал крушение Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. 8 января самолет выполнял рейс в направлении Киева. Среди возможных причин трагедии называлась техническая неисправность.

Напомним, ранее иранские СМИ писали, что крушение произошло после того, как воздушное судно взлетело на высоту 2400 метров. Также сообщалось, что экипаж якобы успел передать на землю сообщение об отказе обоих двигателей и начале пожаре. Но вскоре появилась информация, что такого сообщения не было. Сейчас расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия.

По мнению алтайского летчика, отказ систем и потеря двигателя вряд ли могли бы привести к трагедии:

Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

«Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг - и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

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В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей.

На видео отчётливо заметно, как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета.

Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям.

Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести».

Военные обозреватель «КП» Виктор Баранец считает, что крушение может быть связано с ракетным ударом, нанесенным иранскими военными по американской военной базе в Ираке. Возможно, иранские ПВО, ожидая ответного воздушного удара со стороны США, по ошибке сбили украинский лайнер.

Крушение самолета в Тегеране: текстовая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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