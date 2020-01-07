2020-01-08T09:33:46+03:00
Происшествия

Школьница угодила в реанимацию: подростки выпили бутылку водки за 40 минут и поехали в клуб

На закуску у них были сигареты и кириешки
Иван ОЛЕКСЮК
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Пострадавшая девочка из хорошей семьи.Пострадавшая девочка из хорошей семьи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле 15-летнюю школьницу госпитализировали из ночного клуба «Фараон» с диагнозом "Отравление неустановленным веществом". Все произошло еще 29 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», школьница вместе с подружкой пошли на детскую дискотеку в клуб «Фараон», которая проводилась в дневное время. С собой у нее было 200 рублей для приобретения входного билета. Подружка пострадавшей потом призналась, что по дороге они купили бутылку водки и пачку кириешек.

Алкоголь они перелили в пластиковую бутылку из-под минералки, выпили ее в течение 40 минут. На автобусе №50 доехали до клуба, где через полчаса одной из них стало плохо.

Известно, что пострадавшая на профилактическом учете в полиции не состоит, по характеру скромная, друзей не имеет, так как после занятий в школе сразу идет домой, на улице не гуляет, дополнительные секции и кружки не посещает.

В больницу ее привезли в тяжелом, но стабильном состоянии, что с ней в настоящее время – неизвестно.

Ранее «КП» писала о другом случае, который закончился летальным исходом. В барнаульском баре-ресторане «Опера» умерла 19-летняя девушка. ЧП произошло 12 октября около четырех утра. Ей стало плохо на выходе из клуба, девушка потеряла сознание. Охрана попыталась ей помочь, но посетительница заведения скончалась до приезда скорой помощи. Одной из возможных причиной называлось употребление алкоголя вместе с «жиросжигателями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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