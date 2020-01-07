Гороскоп с 6 по 12 января: Водолеи найдут новые источники доходов, а Овны примерят костюмчик серого кардинала

Новый год – новые возможности, посмотришь кругом, и не знаешь, за что хвататься. Чтобы не потеряться в этом океане открывающихся путей, барнаульский астролог Вера Топчеева составила для каждого знака гороскоп на неделю.

Овен

Овны добьются лучших результатов в достижении целей и карьерных продвижений в роли серого кардинала, не афишируя свою тактику и мягко подергивая за нужные нити общения и обстоятельств, потребность побыть в уединении позволит взглянуть на картину своего мира со стороны, понять скрытые мотивы многих ситуаций и успешно решить поставленные задачи, хороша неделя для управленцев, руководителей и принятия покровительства влиятельных лиц.

Телец

Тельцам придется пересмотреть стратегию накопления капитала, используя новые достижения и способы привлечения инвесторов, их мысли полны будущих перспектив и стратегий осуществления задуманного, а крепкое дружеское плечо и поддержка единомышленников станут верной опорой, благоприятное время для решения юридических и имущественных вопросов, рекламных мероприятий и симпозиумов по обмену опытом с зарубежными коллегами.

Близнецы

У Близнецов появятся новые возможности в развитии бизнеса, карьерных устремлениях и достижении поставленных целей, возможны структурные изменения и реформы в кадровой политике, руководящем составе, должностной иерархии, любые обновления способствуют профессиональному росту и новым направлениям привлечения доходов, перемены коснутся и теневой стороны личности, самое время для проработки внутренних убеждений и страхов.

Рак

Ракам предстоит сфокусироваться на партнерских отношениях, деловое сотрудничество выйдет на новый уровень ведения бизнеса, в более доверительных тонах и ответственности, супружеский долг и обязанности раскроются романтическими нотами, приятными сюрпризами, благоприятное время для помолвки и укрепления отношений с иностранцами, рекламные кампании и расширение клиентской базы, заключение долгосрочных договоров и рассмотрение проектов.

Лев

Львы заняты оптимизацией своей работы, внесением корректив в трудовые процессы, коллективные пертурбации запустят поток творческих идей обновления производственной деятельности, внесут конструктивные изменения в рабочий график предприятий, благоприятное время для заботы о своем здоровье, проведении профилактических мероприятий, курса терапии, оздоровительных программ и здорового образа жизни.

Дева

Девы с головой погружены в партнерские отношения, обстоятельства складываются наилучшим образом, романтическое общение приведет к помолвке, супружеское – к совместному посещению светских мероприятий, а общение с детьми наполнит вдохновением, ожидаются приятные перемены и выгодные сделки в деловом сотрудничестве, раскрытие творческого потенциала даст ростки новым видам деятельности, привлечению партнеров в сферу развлечений и услуг.

Весы

Весы сосредоточены на завершении дел, сдаче проектов, планировании и разработке стратегий как трудового процесса, так и бюджета, успешное проведение строительных, ремонтных работ позволит в краткие сроки закончить обновление домашнего интерьера и отделку недвижимости, прекрасное время для проведения с семьей, укрепления традиций, совместных планов и покупок, решения бытовых, хозяйственных, имущественных вопросов легко и эффективно.

Скорпион

У Скорпионов неделя богата романтическими знакомствами, усилением творческого потенциала и притяжением идей предпринимательства, нежностью и признаниями пронизано общение с любимыми людьми, вдохновение сопровождает все начинания, а муза посетит писателей и педагогов, прекрасное время для развлечений, танцев, игр, увеселительных поездок и времяпрепровождения с детьми, успешны торговые и маркетинговые сделки.

Стрелец

Стрельцам важно выбрать вектор движения в своих устремлениях и начинаниях, прилив энергии, высокая работоспособность и личная ответственность позволят свернуть горы проблем и добиться хороших результатов в финансовой сфере, разнообразие возможностей дохода от семейного бизнеса до выполнения частных заказов, дает шанс показать высокий уровень профессионализма и заложить основы нового творческого направления, домочадцы поддержат во всем, а семейный очаг наполнит теплом и уютом.

Козерог

Козероги готовы к покорению любых вершин и нацелены на успех, оптимистический настрой и высокие организаторские способности позволят наладить деловые и дружеские контакты с интересными, творческими людьми, выбрать экстраординарные моменты для освещения в прессе, наполнить вдохновением своё окружение, проявить интеллектуальную изюминку в дискуссиях, достичь масштабных результатов в предпринимательстве и сотрудничестве.

Водолей

Водолеи пребывают в пассивном настрое и не стремятся блистать на публику, им приоткрыта тайная завеса на многие явления и события, а предвидение покажет достойный выход из сложившейся ситуации, открываются взору дополнительные источники дохода, новые варианты подработки, фриланса, а также получение льгот и субсидий, профессиональное мастерство и деловые качества способствуют успешному решению материальных и финансовых вопросов.

Рыбы

Рыбам нелишне пересмотреть свой круг общения на откровенно токсичные связи, кто энергично «тянет одеяло на себя», возвышенные устремления и цели найдут поддержку у друзей, а с единомышленниками вполне реально продумать значимый проект для волонтерского движения, прекрасный период для планирования своего будущего и путей реализации желаемого, включения в новаторские разработки, акционерные сообщества, общественную жизнь.

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