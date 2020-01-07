Рождество Христово в Барнауле: Всенощное бдение и цветы от губернатора

В Барнауле митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщает сайт алтайской митрополии, во время богослужения Сергий освятил хлеб, пшеницу, вино и елей.

- Пять хлебов благословляются в воспоминание насыщения спасителем пяти тысяч человек, не считая женщин и детей, пятью хлебами. В первые века христианства Всенощное бдение длилось всю ночь. Начиналось вечером и заканчивалось с восходом солнца. Поэтому, чтобы подкрепить силы молящихся, среди которых были пришедшие на службу из дальних краев, и совершалось это освящение. Хлеб и вино раздавались богомольцам, - сообщает ведомство.

По окончанию богослужения владыка Сергий поздравил всех с праздником и обратился к молящимся. Губернатор вручил цветы митрополиту и также поздравил жителей с праздником.

- Более тысячи лет отмечают этот праздник в России. Для меня это не только причастность к истории и традициям. Праздник напоминает о непреходящих духовных ценностях - бескорыстии, умении делиться душевным теплом, прощать и забывать обиды. Пусть Рождество наполнит каждого из нас чувством доброты и милосердия, желанием стать нравственно лучше. Пусть праздник укрепит наши силы и веру в лучшее! Тихого вам, спокойного и счастливого Рождества! – написал Томенков в своем Инстаграме.