2020-01-06T12:00:35+03:00
Общество

На четырех заправках Алтайского края разливали некачественное топливо

Документ с итогами проверки опубликовал Росстандарт
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попало 157 заправок.Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попало 157 заправок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Росстандарт опубликовал на своем портале документ со списком АЗС, на которых были выявлены нарушения. Всего в перечень заправок с некачественным топливом попало 157 станций по всей стране.

Среди наиболее распространенных нарушений – несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке. Четыре из проштрафившихся заправок находятся в Алтайском крае:

На заправке «Лукойл», находящейся на 374 км автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта, в дизельном топливе было выявлено превышение фактической доли серы почти в два раза выше нормы.

На АЗС «Газнефтепродукт» в Первомайском районе, 185 км трассы Новосибирск-Ташанта, обнаружили в бензине марки АИ-95-К5 превышение серы почти в шесть раз выше нормы. Также было выявлено незначительное превышение серы в бензине АИ-92-К5.

На АЗС «Clever», 211 км дороги Новосибирск-Бийск-госграница с левой стороны в районе села Березовка, проверили дизельное топливо марки ДТ-З-К5, ДТ-Л-К5, а также бензин марки АИ-92-К5, АИ-95-К5. Почти в каждом образце были выявлены серьезные нарушения.

Еще одна АЗС – "Форсаж" в Новоалтайске на Деповской, 57 – нарушение обнаружили при проверки бензина марки АИ-95-К5 и дизельного топлива.

В ведомстве рекомендуют избегать заправки, где было обнаружено некачесвтенное топливо, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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