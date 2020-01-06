2020-01-06T08:24:06+03:00
Общество

Догхантеры отравили породистых собак в Барнауле

Две дорогие таксы умерли в мучениях
Иван ОЛЕКСЮК
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Семья собирается подавать заявление в полицию.Семья собирается подавать заявление в полицию.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Барнауле неизвестные разбросали отраву, в результате погибли две дорогих и породистых собаки. Как пишет «Толк», это произошло 3 января на улице Парковой.

- Вечером выводила своих собак на прогулку. Животные домашние, дрессированные, далеко не убегали никогда. В этот раз выпустила их во двор, минут через десять мы уже закончили прогулку. Через час собаки начали странно себя вести. Скулить, лаять, метаться по дому, кататься по полу, - цитирует издание хозяйку погибших животных.

Женщина попыталась спасти животных и отвезти их к врачам. Первая собака умерла еще до приезда такси, вторая – у нее на руках, спустя полчаса. По словам женщины, ей причинен серьезный ущерб. Покупка нового питомца обойдется ей в 50 тыс. рублей.

Семья собирается подавать заявление в полицию, чтобы нашли тех, кто отравил животных. На месте выгула нашли остатки корма, который, предположительно, съели их питомцы. Сейчас заводчица ждет результатов экспертизы, которая докажет, что собаки погибли из-за отравления.

Это не первый случай отравления. Не исключено, что так сами горожане пытаются решить вопрос бродячих собак, которых из года в год не становится меньше, но в результате вместе со стаями гибнут домашние питомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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