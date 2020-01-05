Затменьище: на неделе жители Алтайского края увидят самое значительное космическое явление года

Уже в конце грядущей недели жители Алтайского края смогут увидеть первое лунное затмение 2020 года. Луна войдет в конус тени от Земли в ночь на 11 января.

Это космическое явление предполагает, что Луна не украшается «кровавым оттенком», но ее яркость все равно заметно уменьшается. Также, по словам астрономов, если спутник Земли пройдет вблизи конуса полной тени, то можно увидеть незначительное потемнение одного края лунного диска.

В субботу жители региона будут наблюдать самое значительное полутеневое лунное затмение года, потому что Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Во время этого явления южный край Луны заметно потемнеет, сообщается в столичном планетарии.

Момент наибольшей фазы полутеневого лунного затмения (0,92) наступит 11 января в 2.10 по барнаульскому времени.

Так как Луна во время затмения будет располагаться над горизонтом на всей территории России, то наблюдать за этим астрономическим явлением смогут все жители страны.

Отмечается, что это явление также будет заметно в Европе, Азии, Африке и Австралии. Однако для наблюдения за астрономическими явлениями следует учитывать погодные условия.

В барнаульском планетарии рассказали, что увидеть лунное затмение можно только на чистом небе, поэтому при повышенной облачности наблюдение будет затруднено.