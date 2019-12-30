2019-12-30T10:39:09+03:00
Общество

Алтайские студенты подписали договор с Барнаульским станкостроительным заводом

Теперь целевики могут удобно совмещать работу и учебу
БОРЗОВ Денис
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Подписание договораПодписание договораФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле начали практиковать новый метод целевого практического обучения. Теперь факультет спецтехнологий в АлтГТУ ежегодно будет устраивать выпускников на промышленные предприятия. Если раньше молодым специалистам нужно было время, чтобы войти в режим работы, то теперь они устраиваются на станкостроительный завод, зная тонкости профессии от и до.

И совсем скоро таких начинающих, но умелых работников станет больше. Пятеро студентов факультета специальных технологий АлтГТУ прошли отбор и подписали договор с холдинговой компанией «Барнаульский станкостроительный завод». Теперь у целевиков есть ряд преимуществ - они будут обучаться на предприятии по специально проработанному графику и после получения диплома сразу могут пойти на производство. Для них доступны вакансии программистов и технологов.

Экскурсия для студентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Экскурсия для студентовФото: Олег УКЛАДОВ

- У каждого студента будет куратор, который в процессе обучения расскажет обо всех нюансах работы. Для того, чтобы обеспечить учебный процесс не по вечерней форме, предприятие пошло навстречу. Все студенты – дневной формы обучения. Для них немного смещен рабочий день, а выпускные работы они пишут уже о профильной работе на заводе, - рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

В этом году система целевого обучения была переработана. Теперь условия стали удобнее как для предприятий, так и для студентов. Организации вправе подписывать договор на целевое обучение не с будущим студентом, а уже с почти готовым специалистом с любого курса. Так на предприятия приходят будущие технологи и программисты с базовыми навыками. При этом они уверены, что точно будут работать по профессии, чего не скажешь про абитуриентов. Ведь не все заканчивают именно тот факультет, на который изначально поступали: кто-то уходит в другую сферу деятельности, кто-то находит более подходящую для себя специальность.

А для тех, кто уже заключил договор со станкостроительным заводом, руководство предприятия организовало ознакомительную экскурсию. Проверенное временем оборудование и, напротив, совсем новые станки представил управляющий директор Ремонтно-инструментального завода Игорь Дедов.

- У нас есть по-своему уникальные станки, которые корректируют и доводят детали до практически идеального состояния. Наши детали используют не только в крае, но и в других регионах – мы поставляли свою продукцию в Климовский и Новосибирский патронные заводы. Уже есть наработки, чтобы экспортировать за границу, но это, безусловно, только через Рособоронэкспорт, если это потребуется, - пояснил Игорь Дедов.

Непосредственно на производстве у станков работают восемь технологов. При этом стоит отметить, что оборудование современное – самый новый «аппарат» 2016 года выпуска. Станки оснащены монитором и клавиатурой для комфортной работы. Помимо технологов задействованы и программисты, всего на Ремонтно-инструментальном заводе работают 18 специалистов. Из них для каждого студента найдется куратор, который поможет советом и поделится опытом.

Праздничное настроение на заводе Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное настроение на заводеФото: Олег УКЛАДОВ

Совместная работа с Барнаульским патронным заводом – это не единственный проект технического университета. Большинство факультетов уже сотрудничают с профильными предприятиями, а целевики отправляются на обучение. Так АлтГТУ трудоустраивает до 90% своих выпускников по профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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