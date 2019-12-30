Главный эпидемиолог Алтайского края: «Грипп начнет распространяться в январе»

Риск заразиться гриппом увеличится к середине января. Об этом заявила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Правда, это случится при условии оттепели, если будут стоять морозы – вирус не будет интенсивно распространяться.

По ее словам, уже сейчас отмечается циркуляция разных вирусов гриппа. Они выявлены в 14 случаев, но пока речь о заболевании не идет – вирус еще не набрал силу.

- Штаммы гриппа, циркулирующее в этом году, те же, что и в прошлом. В основном это свиной и гонконгский грипп. Все они были в составе вакцины. Прививочная кампания у нас уже завершилась, мы привили около миллиона человек, поэтому эпидемии бояться не стоит. Но, конечно, не забывайте о мерах профилактике в сезон простуд, - говорит специалист.

Сейчас самый разгар эпидсезона по ОРВИ. С 16 по 22 декабря почти 20 тыс. жителей заболели простудой. Большинство из них – дети до 14 лет. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики, чтобы избежать заражения – чаще мойте руки, ешьте побольше овощей и фруктов, а в общественных местах и при больших скоплениях людей надевайте маски.

По данным на середину декабря, на карантин было закрыто 28 классов в 14 школах в Барнауле, Алейске и районах. А также 81 группа в 49 детских садах – там число заболевших превысило 20%.