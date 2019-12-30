2019-12-30T08:50:57+03:00
Общество

Главный эпидемиолог Алтайского края: «Грипп начнет распространяться в январе»

Сейчас выделяют гонконгский и свиной грипп
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Сейчас самый разгар эпидсезона по ОРВИ.Сейчас самый разгар эпидсезона по ОРВИ.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Риск заразиться гриппом увеличится к середине января. Об этом заявила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Правда, это случится при условии оттепели, если будут стоять морозы – вирус не будет интенсивно распространяться.

По ее словам, уже сейчас отмечается циркуляция разных вирусов гриппа. Они выявлены в 14 случаев, но пока речь о заболевании не идет – вирус еще не набрал силу.

- Штаммы гриппа, циркулирующее в этом году, те же, что и в прошлом. В основном это свиной и гонконгский грипп. Все они были в составе вакцины. Прививочная кампания у нас уже завершилась, мы привили около миллиона человек, поэтому эпидемии бояться не стоит. Но, конечно, не забывайте о мерах профилактике в сезон простуд, - говорит специалист.

Сейчас самый разгар эпидсезона по ОРВИ. С 16 по 22 декабря почти 20 тыс. жителей заболели простудой. Большинство из них – дети до 14 лет. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики, чтобы избежать заражения – чаще мойте руки, ешьте побольше овощей и фруктов, а в общественных местах и при больших скоплениях людей надевайте маски.

По данным на середину декабря, на карантин было закрыто 28 классов в 14 школах в Барнауле, Алейске и районах. А также 81 группа в 49 детских садах – там число заболевших превысило 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле на площади Сахарова поставили пункт обогрева для гостей праздников
Мобильный технопарк отправится в Заринск
Виктор Томенко назначил заместителя председателя алтайского правительства
В Барнауле начала работать рождественская выставка-ярмарка
В Белокурихе решили, куда потратят 70 млн курортного сбора
Женщина из Алтайского края обокрала магазин ради продуктов к Новому году
53 тысячам жителей Алтайского края запретили выезжать за границу на Новый год
Алтайский губернатор стал лидером по ведению соцсетей благодаря коту
В Барнауле на ровном месте столкнулись троллейбус и легковушка
МЧС: в Алтайском крае ухудшится погода
Барнаульцев призывают не выкидывать свои ёлки, а сдать их на корм и топливо
На Алтае «черный лесоруб» уничтожил больше ста ёлок чужими руками
В Барнауле произошло первое серьезное ДТП на новой дороге
После морозных дней в Алтайский край пришло потепление
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
У маршрутки оторвало колесо в Барнауле
В Барнауле из-за долга похитили человека