2019-12-30T07:50:10+03:00
Происшествия

Девушка из Барнаула пыталась вылечить разбитое сердце за 40 тысяч рублей

Она отдала деньги неизвестной мошеннице, которая прикидывалась гадалкой
Анастасия Корягина
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Гадальные карты и соцсети.Гадальные карты и соцсети.Фото: Анастасия Корягина
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В Барнауле возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении неизвестного злоумышленника, который обманул жительницу Барнаула. Кто-то прикинулся гадалкой и выманил у девушки более 40 тысяч рублей.

Как рассказала «Комсомолке» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова, потерпевшая нашла в социальной сети «ВКонтакте» объявление об оказании магических услуг. Она была в расстроенных чувствах после расставания с молодым человеком, и решила прибегнуть к помощи гадалки, чтобы вернуть любимого.

Потерпевшая списалась с «гадалкой», которая пообещала ей вернуть мужчину за определенную плату. Потерпевшая перечислила ей деньги за сеанс на указанный расчетный счет. Однако магическая жрица стала каждый день под предлогом о необходимости приобретения определенных материалов для сеанса выманивать у девушки по 3200-3400 тысяч рублей. Сначала выяснилось, что на мужчине лежит порча, затем — что обряд необходимо «укрепить».

Доверчивая девушка с разбитым сердцем все платила и платила ушлой «гадалке» деньги. Когда средства у нее кончились, а любимый так и не вернулся, она решила обратиться не к магической помощи, а к обычной земной — в полицию.

Дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба расследуют. Если «гадалку» найдут, ей будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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