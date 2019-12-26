Переломить ситуацию

На подготовку Барнаула, Бийска и Рубцовска к отопительному сезону 2019-2020 годов алтайский филиал СГК потратил рекордные 4,8 млрд рублей. Об этом сообщило руководство Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае во время подведения итогов 2019 года.

Переход на ценовую зону, схема теплоснабжения

По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, общая сумма затрат на реализацию ремонтной и инвестиционной программ на генерирующих и теплотранспортных предприятиях алтайского филиала компании в трех крупнейших городах региона превысила показатель прошлого года на 43%.

- Мы планировали перенести Барнаул в ценовую зону в этом году. С этой задачей мы справились. Соответствующее постановление в конечном итоге в начале августа подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Буквально через несколько дней завершится переходный период, в течение которого была проведена плотная работа с администрацией города, правительством края, - сказал Лузанов.

Фото: Александр Ламберт

Он добавил, что в этот период времени была актуализирована схема теплоснабжения Барнаула на 2020 год, где намечены мероприятия, которые необходимо выполнить в рамках модернизации, реконструкции городской системы теплоснабжения. Делается это для повышения надежности работы системы, повышения качества горячего водоснабжения. Кроме того, на днях, возможно, будет подписано соглашение об исполнении данной схемы.

- На днях будет утвержден график поэтапного перехода к предельной стоимости с соответствующими понижающими коэффициентами, - добавил Игорь Лузанов.

Руководство СКГ на Алтае обратило внимание, что Барнаул стал первой региональной столицей в России, которая получила статус «ценовой зоны».

Для чего это нужно?

Прежде всего, переход Барнаула в «ценовую зону» сделан для создания условий по привлечению инвестиций в систему теплоснабжения. По пути СГК в Барнауле сейчас идут другие города России. Также это создает условия для возврата инвесторам вложенных средств.

Все это в конечном итоге позволит быстрыми темпами модернизировать и отремонтировать систему теплоснабжения в краевой столице. Это даст конечному потребителю четкий и понятный уровень стоимости тепловой энергии на 10 лет. Это позволит избавиться от скачков в установлении тарифных решений, которые сегодня наблюдаются во многих муниципалитетах. Что касается Барнаула, то стоимость услуг теплоснабжения ежегодно будет устанавливаться исходя из уровня официальной инфляции плюс 2%.

Как рассказал Игорь Лузанов, такой расклад даст муниципальным властям понимание, что число коммунальных аварий начнет постепенно идти на убыль, а ремонтные работы будут проводиться системно и по четкому графику.

Ремонтные работы

Ранее запланированные ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании полностью выполнены. К отопительному сезону объекты СГК были полностью готовы. Все паспорта готовности были заранее получены. Историческим моментом стало получение Рубцовском паспорта готовности к прохождению отопительного сезона.

- Сейчас трудно вспомнить, когда в последний раз Рубцовск получал паспорт готовности. Это можно назвать достижением. Мы около двух лет назад начали там работать и за это время нужно было провести колоссальную работу. Нами были поставлены на учет в Ростхнадзоре технические устройства, проведены экспертизы промбезопасности, по выполнению иных предписаний, ремонтных работ. Все для того, чтобы, наконец, получить этот паспорт, - отметил Лузанов.

Также была проведена реконструкция электрофильтра котла №14 в Бийске. Теперь там новый фильтр, который отвечает всем современным требованиям. В целом СГК меняла ипродолжает менять все технические устройства, которые исчерпали парковый ресурс. В компании отметили, что все это позволило войти в зимний период уверенно и без серьезных происшествий.

Ремонт в Барнауле и новая теплосеть

Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс отметил, что СГК обслуживает в Барнауле 1338 км теплосетей или 98%. Он напомнил, что ситуация с теплосетями в период отопительного сезона 2018-2019 года, когда из-за сильных морозов произошли ряд порывов, которые стали поводом для экстренных мер.

- Это привело к переговорам с администрацией Барнаула, на которых было принято решение о более раннем начале реализации инвестиционного проекта ценовой зоны – в 2019 году, хотя по плану это должно было произойти в 2020 году. Весной этого года мы говорили, что 1,2 млрд рублей за лето будет вложено, что приведет к тому, что 30 км теплосетей будет переложено опережающими темпами. Сейчас нужно отметить, что все ремонтные и инвестиционные задачи были выполнены, - заявил Гросс.

Он подчеркнул, что это практически тот норматив перекладки, который нужно ежегодно выполнять, чтобы процент изношенных труб не повышался. Таких темпов ремонта в Барнауле никогда не видели. Сегодняшнее состояние теплосетей в городе и крае стало следствием того, что в предыдущие десятки лет не удавалось выполнить ремонт хотя бы примерно близкий по объему к нормативным требованиям.

-Все проблемные территории прошлого отопительного сезона мы исправили в первую очередь. Работы были сделаны на проспекте Ленина, Георгия Исакова, Малахова, Шукшина и так далее. Везде, где происходили порывы, мы поменяли оборудование. За межотопительный период, с мая по сентябрь, были отремонтированы 50 самых изношенных участков, - уточнил директор БТСК.

Работы вели 11 подрядных организаций. Из-за серьезности требований к подрядчикам и масштабам работ пришлось привлечь несколько организаций из Красноярска и Новокузнецка. Был важен опыт подобных работ, присутствие профессиональных кадров, наличие собственной техники.

«Проектирование, закупки, поиск подрядчиков, заключение договоров, координация действий с руководством Барнаула в части ремонта дорог, работа с потребителями и управляющими компаниями. Все приходилось делать оперативно. Были небольшие накладки, но в целом со всеми задачами мы справились», - дал понять представители СГК.

Также Александр Гросс рассказал, что большое внимание уделялось синхронизации коммунальных служб с дорожными в части установления расписания работ по ремонтным работам и последующему строительству новых дорог. Несколько совещаний было проведено в городской администрации, где все планы были подробно согласованы.

Еще в текущем году была с нуля построена новая теплосеть к поселку Южный. Его подключили к теплоснабжению от Барнаульской ТЭЦ-3. Для этого было построено 7,6 км трубопровода диаметром 500 мм и центральный тепловой пункт.

Планы на будущее

Директор Барнаульской теплосетевой компании поведал, что за 2018 год был проведен аудит теплосетей, по итогам которого была составлена карта с отметками о состоянии труб на том или ином участке. Это помогло выделить наиболее приоритетные направления по ремонту, которые были сформированы в следующем пятилетнем плане.

В 2020 году будет продолжена реализация масштабного инвестпроекта в рамках альтернативной котельной в Барнауле. Объемы затрат составят, как и в 2019 году, 1,2 млрд рублей. Планируется отремонтировать 59 участков магистральных (22 участка – 6,5 км), внутриквартальных (31 участок – 9,2 км) и циркуляционных (6 участков – 4,7 км) сетей. Что касается географии ремонта, то в следующим году ремонтные работы пройдут на проспектах Красноармейский, Ленинский, Космонавтов и улицах Малахова, Северо-Западная, Попова, Шукшина, Юрина, Павловском тракте и других. За сезон будет заменено 30 км теплосетей разного диаметра.

Главной целью работ в СГК называют минимизацию неудобств для жителей города.

Александр Ламберт.