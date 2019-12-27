Как в новогодние дни в Барнауле будут работать больницы, почта, МФЦ

Жители краевой столицы в новогодние праздники будут отдыхать по-разному. Одним придется выйти на работу уже 3 января, другие будут расслабляться больше недели.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник, поэтому в некоторых регионах этот день официально сделали выходным. В Алтайском крае этот вопрос оставили на усмотрение работодателю. Поэтому, тут уже как повезет…

- Я серьезного запроса со стороны жителей края о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем, не видел и не слышал. Вопрос этот всерьез, по-настоящему, не ставился и не обсуждался. Все мы знали с 1 января 2019-го, что 31 декабря – это рабочий день. Ну, хотели бы что-то поменять, начали бы разговаривать в январе или феврале, - ранее высказался глава региона Виктор Томенко.

Официально новогодние каникулы начинаются с 1 января, а уже 9 числа все дружно должны выйти на работу. Но это расписание касается не всех. Как будут работать многофункциональные центры (МФЦ), больницы, школы и почтовые отделения - в подборке «Комсомолки».

Школы

Дольше всего отдохнут алтайские школьники. Они могут забыть про уроки и домашние задания с 29 декабря по 12 января включительно. Такова официальная рекомендация от Министерства образования и науки Алтайского края. Но руководство каждой из школ имеет право вносить свои небольшие коррективы в эти сроки.

- Определение режима работы входит в компетенцию самой образовательной организации. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательными органами самостоятельно в соответствии с законодательством, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Больницы и некоторые аптеки

Все праздничные дни поликлиники Барнаула будут работать в режиме неотложной помощи, поэтому медицинским работникам не получится сильно расслабиться. При необходимости горожане смогут обратиться за помощью с 8 до 15 часов, также будет работать «скорая помощь». А 3 и 6 января поликлиники заработают в обычном режиме, поэтому барнаульцы смогут без проблем попасть на прием к участковому терапевту.

А вот работа аптек, в которых льготники получают лекарства по рецепту, в Барнауле будет скорректирована. Они заработают 3 и 6 января. В эти дни жители краевой столицы смогут получить необходимые льготные препараты.

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Почтовые отделения

В Алтайском крае почтовые отделения 31 декабря будут работать по установленному графику с сокращением времени работы на час. Официальными выходными у «Почты России» утверждены 1, 2 и 7 января. А вот в остальные дни - 3, 4, 5, 6 и 8 января все отделения будут работать в обычном режиме. Так что жители Алтайского края могут не волноваться. Все посылки и пенсии они получат в срок.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, - уточнили в пресс-службе «Почты России» по Алтайскому краю.

В случае необходимости жители региона могут позвонить в свое отделение почты в рабочие дни и уточнить нужную информацию.

Центры «Мои документы»

А вот во всех филиалах МФЦ Алтайского края с 1 по 8 января объявлены выходные дни. Также жителям региона нужно успеть закончить все свои дела в этом году. Потому что 31 декабря принимать и выдавать документы еще будут, с 8 до 17 часов в центральном офисе (он находится по адресу Павловский тракт, 58г). А также в филиалах по Ленинскому, Октябрьскому, Индустриальному, Центральному районам Барнаула. Это расписание актуально и для бийских, заринских, алейских, каменских, новоалтайских, рубцовских и славгородских филиалов.

- В офисе «Мои документы» в ТРЦ «Весна» прием и выдача документов 31 декабря будет осуществляться с 10 до 18 часов. Работа остальных филиалов также будет сокращена на час, - уточнили в пресс-службе МФЦ Алтайского края.