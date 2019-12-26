Бэби-бум, «зеленые» протесты и год Томенко: чем запомнится 2019-ый год алтайским депутатам

Меньше недели остается до Нового года: в воздухе все сильнее витает аромат мандаринок и несбывшихся планов. Вот я, к примеру, вновь с горящими глазами смотрю в зеркало и обещаю себе: «Похудею!». И, наверно, подведение итогов года и загадывание планов на будущий – то, что делает каждый. «Комсомолка» спросила депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, где они планируют встречать Новый год, об итогах 2019 года, и что они хотят пожелать жителям края.

Создавать настроение близким

Сергей Писарев (ЕР) многим знаком не только как депутат АКЗС, но и как директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Старый год он запомнит несколькими яркими событиями, а Новый – встретит в кругу семьи, как и почти все опрошенные депутаты, ведь что может быть важнее родных и близких.

Сергей ПисаревФото: Олег УКЛАДОВ

- Если честно, я не люблю этот праздник. Мне не нравится суета, бессонная ночь. Это ночное объедание пищей, я не знаю, чем оно вызвано у русского народа. Но я пытаюсь создать настроение окружающим: я очень люблю поздравлять, дарю много подарков. Вот, принял участие в акции «Исполнение желаний» и подарил детям подарки от барнаульского зоопарка.

Я очень горжусь, что в этом году зоопарк был официально признан очень уважаемой организацией «Союз зоопарков и аквариумов России». Мы долго к этому шли. И быть членом СОЗАРа - ответственно и дает возможность сотрудничать с зоопарками не только России, но и ближнего, и дальнего зарубежья.

Второе значимое событие – это 69 малышей, которые родились в нашем зоопарке. Ни в одном зоопарке такого не было. Этот «демографический взрыв» говорит о том, что животным нашим комфортно.

В Алтайском крае я бы обозначил достижения в экономике, сельском хозяйстве, открытие новых промышленных предприятий. Радует то, что молодые ребята начинают заниматься бизнесом. Кроме того, регион отметил 80-летие представительной власти. Жителям края я хотел бы пожелать, чтобы нас оставалось столько же, сколько встретит Новый год, чтобы все были здоровы.

Кстати, 1 января зоопарк уже начнет работать: для животных устроят настоящий праздник. По словам Сергея Писарева, для всех обитателей подготовят вкусные лакомства.

О женском счастье

Евгения Боровикова (ЛДПР), в первую очередь, как мама, видит счастье в здоровье и благополучии близких.

Евгения БоровиковаФото: Олег УКЛАДОВ

- Слишком ярких событий в этом году у меня не было. Я потеряла любимого человека – бабушку. А все остальные живы здоровы, и слава богу, ребенок растет, а что еще для женщины надо? В 2019-ом партии ЛДПР исполнилось 30 лет. Я летала в Москву на юбилей в составе делегации от края.

В принципе, все, что я желала, удалось в этом году реализовать, а в 2020-ом я планирую сосредоточиться больше на депутатской работе. В начале года на сессиях в АКЗС я представлю несколько законопроектов. Как вы уже, наверно, знаете, с января главой реготделения партии станет другой человек, а я включусь полностью в депутатскую деятельность, определюсь с каким-то округом.

Жителям Алтайского края я бы хотела пожелать сил и терпения, крепкого сибирского здоровья для достижения целей и задач.

Простые житейские вещи

Александр Молотов (СР) отправится праздновать Новый год в Горный Алтай с женой и сыном. Из значимых событий он выделил, конечно, политические преобразования.

Александр МолотовФото: Олег УКЛАДОВ

- Это был первый полноценный год работы нового губернатора. Естественно, определенные изменения произошли в части открытости и губернатора, и исполнительной власти в отношениях. В край стали заходить крупные инвесторы, открываются новые предприятия, к примеру «Русская кожа». Конечно, самые главные проблемы края не могли решиться в одночасье: это проблемы бедности, низкие заработные платы, экология, в том числе протесты против строительства различных гостиниц или оздоровительных корпусов и уничтожения зеленого каркаса города. Общественность более активно стала поднимать эти вопросы, и власть стала на это реагировать.

Что хочу пожелать? Главное – простые житейские вещи, чтобы все были здоровы. Взаимопонимания вам и больше счастливых минут.

Менять мир к лучшему

Мария Прусакова (КПРФ) считает, что каждый год по-своему важен.

Мария ПрусаковаФото: Олег УКЛАДОВ

- Если говорить об итогах депутатской деятельности, то самые важные вещи случились в конце года. Нам удалось при рассмотрении бюджета добиться вопроса о выделении жилья для ветеранов. Не могу не отметить, что на последней сессии, когда я обратилась к губернатору с просьбой отреагировать на ситуацию со снюсами, он в течение нескольких часов дал распоряжение наркоконтролю. В целом, год был богат на события. Хочу пожелать жителям края зарплату хотя бы на уровне средней по стране, больше оптимизма и веры, что все будет только лучше. В силах каждого из нас менять мир к лучшему.

Ценить то, что есть

Татьяна Ильюченко (ЕР) поедет встречать 2020 год в Тюменскую область к друзьям. В будущем году она пожелала жителям региона больше позитива.

Татьяна ИльюченкоФото: Олег УКЛАДОВ

- Мы поедем на Новый год к друзьям в Тюменскую область. Для меня серьезные события в политическом плане – это довыборы в Бийске на двух округах, начало реализации нацпроектов. Очень многое планируется сделать в социальной сфере, главное – сделать все качественно и в срок. Для себя лично отмечу, что в этом году внучка в садик пошла.

Жителям желаю любить свой край, прежде всего, находить позитивные точки развития края, а они у нас есть. Нужно замечать лучшее, а над худшим – работать, и ценить то, что имеем.

Оставить след

Владислав Вакаев (СР), как и его коллеги, будет встречать Новый год с семьей.

Владислав ВакаевФото: Олег УКЛАДОВ

- Это семейный праздник. У меня прилетит сын, поедем к родителям жены, там будут еще родственники. А потом обязательно поеду в Шипуново, к родителям. Новый год - это повод пообщаться с родными и близким: чем старше становишься, тем острее это понимаешь.

Этот год прошел под знаком борьбы за сохранение и развитие зеленых зон и общественных пространств города. Мне предложили заняться одной такой территорией – парком «Изумрудный», и я согласился. Наверно, приходит такой возраст, когда уже нужно или хочется что-то конкретное сделать, оставить след. И парк в этом плане - лучшее, что можно представить, потому что посадить дерево - это нечто сакральное, а мне представилась возможность сделать это в большом объеме. Я ставлю перед собой четкую задачу на будущий год: чтобы через год «Изумрудный» предстал в новом качестве. Понятно, что проект не завершим до конца 2020-го, но хочу, чтобы парк стал «модным» местом, точкой притяжения барнаульцев.

Я хочу пожелать жителям, чтобы в их жизни было больше праздника души, именно искреннего общения с другими людьми. Такого общения, в котором человек раскрывается и отдыхает душой. Нужно помнить, что этот праздник мы можем сделать себе сами. Это в наших руках. Не кто-то должен придти и «причинить» нам добро, а мы должны сделать это сами.

Предновогоднее испытание

Для Андрея Абрамова (ЕР) декабрь выдался непростым, но счастливым – он стал отцом в третий раз.

- Новый год мы обычно встречаем за семейным столом, с детьми и родителями. Но обстоятельства чуть было не перевернули все наши планы на праздничный ужин. Так случилось, что в декабре нас всех свалил вирус. Старшая дочь и я попали в больницу, сын остался с дедушками и бабушками - они сразу примчались на помощь. И еще накануне отвез жену в роддом. Декабрьские события для всех нас стали испытанием. Новый год мы встретим вместе с особым чувством.

В личной жизни самое важное событие, безусловно, - рождение дочери. Теперь у нас трое детей!

Что касаемо края, то о самых важных событиях скажет в своем поздравлении губернатор.

Всем жителям Алтайского края я хочу пожелать счастливого Нового года! Пусть он станет годом личных достижений, стартом для новых проектов и благополучным завершением начатых. Желаю здоровья и пусть рядом с вами будут ваши любимые и родные!