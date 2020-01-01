6-летняя девочка попала на работу в алтайскую полицию

В Алтайском крае сотрудники полиции исполнили новогоднюю мечту шестилетней девочки, которая хотела хотя бы на день попасть на службу в органы.

Шар-открытку со столь необычным пожеланием оставили на «Елке желаний» в правительстве региона от имени шестилетней Маргариты Гилевой из Красногорского района. Благотворительная акция стартовала еще 16 декабря, но мечты ребятишек исполняют до сих пор. Ранее счастливее маленьких жителей края уже сделали губернатор Виктор Томенко, директор зоопарка Сергей Писарев и многие другие.

Так уж получилось, что желание Риты Гилевой из села Усть-Кажа сняла с елки министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Буквально накануне Нового года девочка вместе с мамой приехала в райцентр, где ей организовали встречу с капитаном полиции Мариной Селезневой и старшим лейтенантом полиции Александром Курбатовым.

- На девочку надели специальный жилет и сразу же включили в состав своего патруля, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Пост ГИБДД выставили на оживленной улице, прямо возле пешеходного перехода. Поначалу Маргарита переживала, волновалась, но спустя некоторое время вошла в роль полицейского: она напоминала водителям о правилах ПДД, и, пользуясь служебным положением, поздравляла всех с Новым годом и дарила конфеты.

Полицейские исполнили мечту шестилетней девочкиФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- На вопрос, понравилось ли быть сотрудником полиции, крайне взволнованная всем происходящим девочка смогла только произнести: «Да», - добавляют в ведомстве.

В завершении необычного дня Рите провели экскурсию по отделению, где она спела для полицейских песню. За это Дед Мороз преподнес ей игрушки и сладкий подарок.