Как будет работать общественный транспорт в Барнауле в новогодние выходные 2020 года
В новогодние выходные 2020 года в Барнауле на линию выйдет меньше автобусов, чем в обычные дни.
- Учитывая резкий спад пассажиропотока в праздничные выходные дни, с 1 января работа пассажирского транспорта будет организована по специальному расписанию: в первый день нового года - с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%, - сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула
В последующие дни, 2 и 3 января, транспорт будет также ходить в умеренном режиме, по графику выходного дня, с сокращением числа автобусов примерно на 30%. А вот с 3 по 8 января транспорт будет ходить по действующему расписанию выходного дня.
Помимо этого стало известно расписание и во время празднования Рождества Христова – с 6 на 7 января. В эту ночь на линию выпустят дополнительные составы электротранспорта. Горожане смогут добраться до дома со службы по следующим маршрутам:
Покровский кафедральный собор:
В 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до станции «Докучаево» и станции «Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция «Докучаево»;
Свято-Никольская церковь:
В 1.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
Александро-Невский собор:
В 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU