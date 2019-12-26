Как приготовить сюрпризный пирог и чего не стоит дарить мужчинам?

Что делать, если перед Новым годом ваш муж случайно зацепился за гвоздь и порвал шерстяные штаны? Что поставить в праздник на подкрахмаленную скатерть? Как правильно дарить подарки и не ударить в грязь лицом? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в новогодних календарях из прошлого века, представленных в барнаульском музее «Мир времени». Сегодня там открыта выставка «Новогоднее волшебство».

Календарь 1040 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Как вытирать пыль

Вот, к примеру, как в календаре 1957 года (есть также календарь 1959 года) советуют вытирать пыль перед праздником:

- Вытирать пыль надо хорошо отжатой влажной тряпкой: мокрая только размазывает пыль. Полированные вещи портятся от воды; их вытирают тряпкой, слегка смоченной скипидаром или машинным маслом. Влажной тряпкой раз в неделю нужно стирать пыль со шкафов, буфета и полок.

- Регулярно надо стирать мягкой мятой бумагой пыль с электрических лампочек. Когда будете обметать пыль с люстр, проводов, не забудьте выключить свет. Абажуры еженедельно чистятся щеткой.

Календарь для женщин 1959 годаФото: Олег УКЛАДОВ

- Во время генеральной уборки картины снимают и обтирают с обратной стороны слегка влажной тряпкой, рамы прочищают щеткой или малярной кистью. Застекленные картины протирают тряпкой, смоченной денатурированным спиртом или просто влажной тряпкой, а затем – мятой бумагой.

- С фарфора, хрусталя и других хрупких предметов можно смахивать пыль мягкой небольшой кистью. Раз в 2-3 недели их надо непременно промывать в теплой воде.

Как видим, это было время, когда в домах был хрусталь, но не было современных средств для его мытья. Справлялись натуральными.

Пособие о том, как сделать Деда Мороза своими рукамиФото: Олег УКЛАДОВ

Пособие о том, как сделать Деда Мороза своими рукамиФото: Олег УКЛАДОВ

Как спасти штаны с помощью яичного белка?

В том же календаре можно найти еще один экзотичный совет:

- Как быть, если ваш муж или сын порвал шерстяные брюки, зацепившись за гвоздь? Ответ на этот вопрос дает французский журнал «Рабочая жизнь». Оказывается, надо сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек той же материи, густо смазать его яичным белком, подложить под разорванное место и пригладить с изнанки горячим утюгом.

Как дарить подарки

Какие подарки даритьФото: Олег УКЛАДОВ

- Надо помнить, что одни вещи принято дарить только женщинам, другие мужчинам, - назидательно говорится на одной из предновогодних страничек. - Это относится не только к принадлежностям туалета, но и к ряду других предметов. Так, портсигары, папиросницы, пепельницы не преподносятся женщинам даже тем, которые курят. Мужчинам не преподносят предметов парфюмерии, посуду, вазы, столовое белье, наборы конфет. Цветы дарят преимущественно женщинам, а мужчинам – только в случаях проводов, встреч, публичных выступлений, юбилеев. Белье, пижамы, чулки принято дарить близким родственникам. Девушкам и юношам не следует делать дорогих или чересчур практичных подарков. На это имеют право только родные. Хозяйственная утварь, например, кухонная посуда хороша в качестве подарка молодоженам или на новоселье, но на 1-е мая или ко дню рождения такой подарок неуместен.

Напомним, тем, кто уже этого не знает, в СССР 1 мая был большим праздником солидарности трудящихся.

Страничка из календаря 1959 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Пирог- ассорти

На декабрьских страничках календаря 1959 года есть и рецепт сюрпризного пирога. Рецепт его такой, записывайте:

- Приготовьте сдобное дрожжевое тесто и сделайте из него небольшие пирожки с разным фаршем (мясо, капуста, рис, яблоки). Круглую форму густо намажьте маслом и уложите в нее сначала пирожки с одним фаршем, на них пирожки с другим фаршем и т.д., окунув каждый пирожок в растопленное масло. Наполнив форму на две трети дайте пирожкам подойти и поставьте форму в духовку на один час. Готовый пирог выложите на блюдо и нарежьте вертикальными ломтями.

Календарь 1959 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Хотите еще советов - приходите в музей «Мир времени». На выставке «Новогоднее волшебство» также представлены уникальные елочные игрушки - дореволюционные и советские.

Выставка продлится по 14 января 2020 года по адресу: Барнаул, ул. Матросова, 13.

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