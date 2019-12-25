Барнаульским повзрослевшим детям-сиротам несколько лет не выдают квартиры

В Барнауле дети-сироты годами стоят в очередях за положенной им по закону квартирой. Но даже после решения суда в свою пользу получить жилплощадь – большая проблема. Ситуация настолько накалилась, что 24 декабря активисты вышли на пикет около кинотеатра «Мир».

Нет сил ждать

Представьте себе, будто у вас есть однокомнатная квартира в городе, но вам нельзя в нее заехать, нельзя пустить туда арендаторов, ровно как и продать ее. При этом вы вынуждены каждый месяц платить за съем жилья для себя и семьи. Получается, мягко говоря, неприятно. Но примерно в таком положении находятся около пяти тысяч детей-сирот в регионе. У некоторых даже есть «козырь в рукаве» - постановление суда, в котором черным по белому прописано, что региональное жилищное управление должно в срочном порядке предоставить сиротам квартиру. Несмотря на это, некоторые из них не могут заселиться на протяжении уже восьми-девяти лет.

- Мы выиграли в суде у Регионального жилищного управления, нам должны были предоставить квартиру в Барнауле. Но с тех пор одни только обещания. Обращались во всевозможные инстанции, приезжал даже представитель следственного комитета из Москвы, но не нашел состава преступления и дело замялось, - рассказывает один из организаторов пикета Николай Шорин.

Фото: интернет-сообщество "Инициативная группа сирот Алтая"

Николаю уже 27 лет. Государство должно было предоставить ему квартиру по достижению совершеннолетия. Но этого не произошло, а теперь барнаульцу предлагают переехать в Новоалтайск или Бийск, чтобы получить жилплощадь. Однако он уже длительное время проживает в Барнауле и не планирует уезжать в другой город, так как все его друзья здесь, к тому же, он не хочет терять работу.

И таких случаев не один десяток, и даже не одна сотня. Больше тысячи детей-сирот ждут свой «счастливый билет» - ключи от заветного дома. Но за последний год в Барнауле им выдали всего одну квартиру.

- Некоторые просто устали бороться, они даже не подают в суд, хотя правда за ними. Они уже даже не верят, что когда-нибудь им купят эту квартиру, - признается Николай Шорин.

В то же время в Бийске, Рубцовске и Новоалтайске только за 2019 год дом обрели почти 400 воспитанников детских домов. За прошлый год детям-сиротам из Алтайского края приобрели 421 квартиру. Но, опять-таки, не в краевой столице.

Чем Барнаул хуже

Чтобы узнать, почему столица Алтайского края оказалось в аутсайдерах по выдаче квартир, корреспондент «Комсомолки» обратился в региональный Минстрой. Изначально ответить на вопросы должен был руководитель Регионального жилищного управления Евгений Котугин, но он отказался от комментариев.

- Еще прошлый губернатор региона установил требования: квартиры для детей-сирот должны быть приобретены только в новостройках. Из-за этого возникла проблема - барнаульские застройщики не участвуют в аукционах на жилье для сирот, так как цена для них низкая. А эти «однушки» на рынке расходятся, как горячие пирожки, - пояснили в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

По последним данным, на квадратный метр жилья для детей-сирот выделяется 50 тыс. рублей. Таким образом, даже при цене в 1,5 млн рублей (30 кв.м.) застройщикам выгоднее продать новую квартиру «живым» людям.

Фото: интернет-сообщество "Инициативная группа сирот Алтая"

А как раз-таки в Бийске и Рубцовске даже 36 тыс. рублей за «квадрат» достаточно, чтобы застройщики заинтересовались сделкой. В итоге получается, что основная масса квартир реализуется именно в этих городах.

По словам представителей Минстроя, уже сейчас ищутся пути решения проблемы. Виктор Томенко поручил ведомству и администрации Барнаула проработать этот вопрос. Но пока никаких решений нет. В Минстрое добавляют, что если передать полномочия на покупку квартир для детей-сирот мэрии Барнаула, то городским чиновникам было бы проще взаимодействовать со строителями.

Пока даже примерно сказать, когда Николай Шорин и другие нуждающиеся получат жилье, к сожалению, нельзя. Однако радует тенденция – за последние два года на квартиры для детей-сирот выделяется в два раза больше средств (около 500 млн рублей), чем в том же 2017 году.

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