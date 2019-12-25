2019-12-25T11:50:56+03:00
Общество

Новогодняя Мало-Тобольская: улицу подготовили к празднику

В Барнауле проводится конкурс на лучшее исполнение ледяных фигур [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
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20 декабря конкурсная комиссия оценила работы резчиков.20 декабря конкурсная комиссия оценила работы резчиков.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле улицу Мало-Тобольской подготовили к Новому году. Ледяные фигуры здесь простоят до весны, в отличие от площади Сахарова, где все праздничную красоту снесут сразу после каникул.

Сейчас в Барнауле проводится конкурс на лучшее исполнение ледяных фигур для украшения новогоднего городка. Первым этапом конкурса было рассмотрение комиссией эскизов от конкурсантов.

- Во второй этап допущены десять участников, набравших максимальное количество баллов. Они и занимались изготовлением ледяных композиций на пешеходной улице, - сообщает мэрия.

В соответствии с условиями конкурса при создании барельефов использованы следующие темы: Новый год и Рождество, символ нового 2020 года, зимние сюжеты, сюжеты детских сказок, мультфильмов.

20 декабря конкурсная комиссия оценила работы резчиков. Учитывались художественная выразительность, сложность исполнения, чистота обработки материала. Конкурсом предусмотрено пять призовых мест, имена победителей и призеров будут объявлены на следующей неделе.

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В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Мало-Тобольскую улицу подготовили к празднику.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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