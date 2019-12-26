Здоровье зависит от морали

Современная медицина разделяет здоровье на физическое и психическое. А традиционная китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека целостно, считая, что существует причинно-следственная связь между мышлением, поведением и здоровьем человека.

Психологи пришли к выводу, что здоровье человека зависит от его внутреннего состояния. Позитивное мышление может улучшить самочувствие, в то время, как негативные мысли способствуют развитию различных заболеваний. Следовательно, поменяв мировоззрение, можно отрегулировать свой организм. Именно поэтому в восточных оздоровительных практиках физические упражнения сочетаются с работой над собой в духовном плане.

Одна из самых популярных систем самосовершенствования сегодня — традиционная китайская практика Фалунь Дафа. Она основана на повышении морали в соответствии с принципами: Истина, Доброта и Терпение, а также включает в себя пять энергетических упражнений.

Миллионы людей более чем в 100 странах мира получили огромную пользу, следуя этой системе, как в оздоровлении организма, так и в повышении нравственности. Среди них есть и довольно известные. В своих интервью они рассказывают, что дала им практика Фалунь Дафа.

Сила в спокойствии

Двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира по санном спорту, а ныне тренер национальной сборной Латвии Мартиньш Рубенис добился выдающихся результатов в спорте и тренерской работе благодаря практике по системе Фалунь Дафа.

«Не должно быть большого эго, нужно больше думать о других, нежели о себе», — отмечает Рубенис.

Когда-то Мартиньш серьезно подорвал свое здоровье — это не редкость для большого спорта — однако, начав практиковать Фалунь Дафа, спортсмен смог избавиться от проблем со спиной.

Красота внутри

Пуджа Мор — 26-летняя супермодель из Нью-Йорка. Она работала с такими известными брендами, как Louis Vuitton, Calvin Klein, Alexander McQueen, Tory Burch, Stella McCartney, Givenchy, Roberto Cavalli. Работа в модельном бизнесе непростая, постоянно приходится быть в нервном напряжении, поэтому Пуджа искала то, что помогало бы ей сохранять душевное равновесие. Модель рассказала, что именно практика Фалунь Дафа помогла ей улучшить себя и стала источником её вдохновения: «Когда я перестала бояться неудач и начала следовать естественности, то стала более простой. Я ощутила красоту жизни на высшем уровне».

Здоровье души и общества

А вот что говорит Денис Шибанков, член Президиума Союза смешанных единоборств ММА России от Центрального Федерального округа, президент Федерации смешанных единоборств ММА Ярославской области: «Занимаюсь духовными практиками с 1987 года, практикующим Фалуньгун стал с 1996 года, но никогда не встречал более глубокого, сильного и доброго Учения, чем Фалунь Дафа».

Денис Шибанков разделяет мнение ведущих социологов мира о том, что «установить прочный мир на планете возможно принципиально в одном случае: если каждый человек сам очистит свою душу и сделает её более доброй и миролюбивой. Фалунь Дафа учит быть честным, добрым, терпеливым, ставить интересы других выше собственных, помогает избавиться от вредных привычек. Никакое благосостояние людей, ни совершенный полицейский надзор не сделают мир лучше и чище, пока каждый человек не изменит себя сам».

Фалунь Дафа в Китае

Система Фалунь Дафа получила широкое признание во всём мире, и только в Китае, на родине этой практики, она преследуется властями. Фалуньгун стал необычайно популярным в Китае в 90-х годах прошлого века благодаря удивительному оздоровительному эффекту. К 1999 году число занимающихся приблизилось к 100 миллионам, что намного превысило численность правящей в КНР компартии (КПК). Из-за опасения потерять идеологический контроль над людьми бывший генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в 1999 году начал незаконные репрессии последователей Фалуньгун, продолжающиеся и сегодня.

Учение Фалунь Дафа изложено в книге «Фалуньгун», которая переведена на 38 языков.

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