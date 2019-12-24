2019-12-24T11:34:06+03:00
Общество

Тарифы на воду и водоотведение увеличат в Барнауле в 2020 году

Изменения вступят в силу с 1 июля
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Тарифы ЖКХТарифы ЖКХФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году тарифы на воду и водоотведение для потребителей «Барнаульского водоканала» повысятся. Такое решение было принято краевым управлением по тарифам. Но это произойдёт не с самого начала года.

С 1 января тарифы не изменятся, а только с 1 июля. Так, тариф на питьевую воду увеличится на 3,7% (изменение на уровне инфляции). Цена изменится с 20,96 рублей за кубометр до 21,74 рублей.

Эти же условия касаются и водоотведения. В первые шесть месяцев тарифы будут такими же, как и во втором полугодии 2019 года. А вот уже с 1 июля горожан ожидает повышение. Тариф изменится с 16,55 до 20,05 рублей (на 21%).

Хоть в наступающем году тарифы и повысятся, они все равно будут меньше, чем в начале 2019 года. Напомним, тогда куб воды стоил 23,24 рубля, а за водоотведение барнаульцы отдавали по 21,06 рублей за кубометр (летом тарифы «Водоканала» были снижены).

К слову, всю подробную информацию об изменении в 2020 году тарифов «Барнаульского водоканала» можно найти в решениях управления края по госрегулированию цен и тарифов № 488 и № 490 (от 19 декабря 2019 года).

Читайте также: Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе
Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды
На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб
Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки
Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи
Какой будет погода на Новый год в Барнауле
В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу
На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса
К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»
Бийск купил главную газовую котельную города
В Алтайском крае появится новый мусорный полигон
Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год