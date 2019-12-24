Тарифы на воду и водоотведение увеличат в Барнауле в 2020 году

В 2020 году тарифы на воду и водоотведение для потребителей «Барнаульского водоканала» повысятся. Такое решение было принято краевым управлением по тарифам. Но это произойдёт не с самого начала года.

С 1 января тарифы не изменятся, а только с 1 июля. Так, тариф на питьевую воду увеличится на 3,7% (изменение на уровне инфляции). Цена изменится с 20,96 рублей за кубометр до 21,74 рублей.

Эти же условия касаются и водоотведения. В первые шесть месяцев тарифы будут такими же, как и во втором полугодии 2019 года. А вот уже с 1 июля горожан ожидает повышение. Тариф изменится с 16,55 до 20,05 рублей (на 21%).

Хоть в наступающем году тарифы и повысятся, они все равно будут меньше, чем в начале 2019 года. Напомним, тогда куб воды стоил 23,24 рубля, а за водоотведение барнаульцы отдавали по 21,06 рублей за кубометр (летом тарифы «Водоканала» были снижены).

К слову, всю подробную информацию об изменении в 2020 году тарифов «Барнаульского водоканала» можно найти в решениях управления края по госрегулированию цен и тарифов № 488 и № 490 (от 19 декабря 2019 года).

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