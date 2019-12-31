2019-12-30T19:27:22+03:00
Общество

24/7: Как в Алтайском крае будут работать больницы и поликлиники в новогодние выходные

Не удивляйтесь, если на вызов вместо скорой к вам отправят неотложку
Анна СЕМИНА
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3 и 6 января терапевты в поликлиниках будут работать полный день3 и 6 января терапевты в поликлиниках будут работать полный деньФото: Олег УКЛАДОВ
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Как показывает многолетняя статистика, 1 января по всей стране и в Алтайском крае, в том числе, количество вывозов врачей «скорой» помощи увеличивается в разы. Причем это связано не только с какими-то острыми состояниями, но и потому что поликлиники не работать на полную мощность.

- Служба «скорой» помощи в новогодние праздники будет работать в обычном режиме, то есть семь дней в неделю, 24 часа в сутки, - говорит Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Алтайского края. – Количество бригад также будет работать стандартное – 250 на весь Алтайский край. Никого сокращать в эти дни не будут.

Уже даже сейчас, в последние дни 2019 года, количество вызовов постепенно увеличивается, но так как во время праздничных выходных трудовые и учебные коллективы будут разобщены, ожидается незначительное снижение звонков от больных ОРВИ. Но опять же могут возрасти обращения от людей с травмами, отравлениями, ожогами от фейерверков и т.д.

Экстренные стационары также будут работать круглосуточно на протяжении всех праздничных выходных.

- Дежурный врач и дежурные бригады будут работать в обязательном порядке. А вот в плановых стационарах врачи не будут работать, за исключением двух дней: 3 и 6 января они выйдут на свои рабочие места для того чтобы проверить своих пациентов и поменять рекомендации, которые были даны до новогодних праздников, - добавляет Вахлова.

Поликлиники будут работать в режиме неотложной медицинской помощи. Бригады принимают вызовы с 8 утра и до 15.00. Также сотрудники будут забирать часть вызовов со скорой помощи.

- Так что не стоит удивляться, если вы вызывали скорую, а к вам приехала неотложка из поликлиники. Это нормальный режим работы. Специалисты из неотложной медицинской помощи будут обслуживать звонки, где нет угрозы жизни и норма прибытия два часа. Конечно же, если вызов экстренный, то на него отправят скорую, где норма 20 минут, - говорит Жанна Игоревна.

3 и 6 января поликлиники будут работать в полном режиме. Участковые терапевты выйдут на свои места, чтобы вести прием пациентов по привычному графику работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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