Гороскоп на неделю 23-29 декабря 2019 года: Львов и Овнов ждут поощрения и 13-я зарплата

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила гороскоп на предновогоднюю неделю 23-29 декабря 2019 года. Кому-то стоит уделить внимание семье, а иным - сосредоточиться на работе, несмотря на праздничное настроение.

Овнов ожидает весьма перспективная неделя, значимые успехи в карьере и увеличение доходов, знакомства с влиятельными особами способны повысить деловую активность и укрепить позиции в социуме. Достижение значительных целей откроет новые горизонты в развитии бизнеса, руководители проявят свои лидерские качества и организаторские способности, а начальство побалует тринадцатой зарплатой.

Тельцам, согласно гороскопу на неделю 23-29 декабря 2019 года, лучше всего направить внимание на совершенствование профессиональных навыков, повышение квалификации и пополнение знаний в научных дисциплинах. Прекрасное время для издательской деятельности, публикации статей, рекламных кампаний и проведения симпозиумов. Поездки за границу и деловое сотрудничество расширяет горизонты бизнеса, мышления, общения, обогащая внутренний мир.

Близнецы уверены в своих силах, проявляя активность и амбиции, достигают честолюбивых замыслов и планов, укрепляют свой авторитет и способны значительно увеличить прибыль, наметить перспективы вливания партнерского капитала, привлечения заемных средств. Значимых успехов достигают адвокаты, фрилансеры и детективы. Хорошее время для оформления наследства, субсидий и решения юридических вопросов.

Раки заняли активные позиции в достижении профессиональных навыков и совершенствовании мастерства. Повышение производительности труда и применение новых методов позволят не только ускорить рабочие процессы, но и с выгодой их использовать. В партнерских отношениях царят уважение и взаимопонимание, планируется совместное будущее, намечены перспективы делового сотрудничества, успешны переговоры и групповые работы.

Львы находятся на подъеме моральных и физических сил. Прекрасное самочувствие помогает справиться с огромным количеством дел, в разы повысив производительность труда и получив прекрасные результаты. Начальство оценит по достоинству путем поощрения, повышения в должности. Организация рабочего процесса и пространства поднимет энергетический потенциал и профессиональное мастерство.

Девы с присущей им самоотдачей преуспевают не только на профессиональном поприще, но и в романтических отношениях. Подарки, сюрпризы, совместные развлечения привносят нотки праздника в общение с любимыми людьми. Хорошее время для путешествий, туристического бизнеса, расширения кругозора. Рекламные кампании привлекают клиентов и партнеров международного масштаба, хорошее время для творчества и воспитания детей.

Весы сосредоточат внимание на своей семье, укреплении отношений. Общение с родителями даст опору в жизни, решаются вопросы наследства и накоплений старшего поколения. Дома главенствуют доброта, поддержка и душевное тепло. Хороший период для погашения кредитов и закрытия долгов, для выгодных вложений и привлечения средств в семейный бизнес, формирования финансовых стратегий.

Скорпионы пребывают в потоке событий, информации, передвижений. Легко проходят общение, маркетинговые кампании, а обучающие курсы повысят уровень мастерства и выведут на новый социальный уровень. Партнерские отношения развиваются в конструктивном ключе, укрепляется деловое сотрудничество, выстраиваются новые перспективные связи, преуспевает сфера услуг и коммуникаций.

Стрельцам, судя по гороскопу на неделю 23-29 декабря 2019 года, представится возможность проявить свои деловые качества и организаторские способности. Благодаря авторитетности и багажу знаний, рационализаторскому мышлению и видению перспективы, повысится производительность труда, усовершенствуются технические процессы. И будут Стрельцы награждены не только морально, но и материально. Хорошее время для крупных покупок и накопления ценностей.

Козероги полны амбиций и честолюбивых планов. Их уверенность в себе, рационализм открывают новые перспективы, способствуют реализации замыслов и движению в совершенно новых направлениях, раскрытию творческих способностей, успеху в предпринимательской деятельности, самовыражению в масштабных проектах и выгодных сделках. Прекрасное время для любви и романтики отношений.

Водолеи пребывают в ресурсном состоянии, внутренний баланс и спокойствие позволят сконцентрироваться на невидимой стороне ситуаций и обстоятельств, заложить основы для дальнейшего совершенствования себя и своих проектов. Теплая атмосфера в семье, доброжелательное общение и поддержка обеспечат надежный тыл. Успешны не афишируемые операции с недвижимостью, приобретение новых объектов, внедрение технологических новинок в строительстве.

У Рыб возрастает потребность в общении, знакомствах и поездках, круг друзей расширяется, обновляется, обрастает яркими личностями и влиятельными персонами. Общественная жизнь позволяет пребывать в ореоле значимости и авторитета, поддержка друзей и единомышленников раскрывает перспективы будущего. Прекрасное время для конференций, исследовательских работ, интеллектуальной деятельности и предпринимательства.