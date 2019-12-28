Из Бийска в тайскую тюрьму: Отдых сибиряков в теплой стране едва не закончится трагически

Жители Алтайского края, мечтающие об отдыхе в прекрасной экзотической стране едва не попали в тайскую тюрьму. Но даже это был не самый худший исход.

Эта история произошло почти год назад и стала одной из самых читаемых на сайте «Бийского рабочего» в 2019-м. Широкой общественности о ней стало известно из рассказа фотографа и дизайнера Влада Ларвина. Однажды к нему обратилась представительница бийского турагентства и предложила путевку в Таиланд по очень привлекательной цене. Молодой человек заинтересовался отдыхом и предложил своим друзьям отправиться на остров вместе с ним.

Хозяйка агентства предложила путевки по 20 тысяч рублей за 11 ночей в хорошем отеле – более чем выгодный вариант. Столь низкую цену она объяснила тем, что только открыла бизнес и поэтому пока раскручивается. Не отказалась она и от рекламы со стороны известного фотографа, благо Владу с его многотысячной аудиторией подписчиков в Инстаграм было не сложно.

– Тогда меня это не смутило, – рассказывает Влад Ларвин. – В конце концов, подобные проекты мне предлагают не впервые. Сама девушка была очень убедительна – умеет очаровать, заговорить. Она сказала, что я могу предложить те же путевки и свои знакомым. В общем, я ей поверил. И цена не показалась странной – все же понимают, что турагентства делают хорошую накрутку на туры. Я был уверен, что нам предлагают эти туры по себестоимости. Почему нет?

Однако незадолго до поездки начались сложности. Сначала хозяйка турагентства сказала, что срочно оплатить поездку, чтобы путевки точно достались ребятам. Все 12 человек, которые решили отдохнуть вместе с Владом перекинули ему на карту около 700 тысяч рублей, а уже он перевел их дальше. Документы и ваучеры должны были привезти в аэропорт Новосибирска прямо перед вылетом.

Однако встреча в Толмачево так и не состоялась, хотя рейс о котором шла речь, действительно был. Позже оказалось, что имен потенциальных отдыхающих в списке пассажиров нет. Когда начали разбираться, выяснилось, что якобы произошла путаница. Но даже сейчас бийчане до последнего верили своему агенту.

В конечно итоге отдыхающих предложили отправлять партиями разными рейсами, а билеты им пришлось покупать самим в одну сторону. Первых в Таиланде приняли как и обещалось ранее, а вот с остальными вновь возникли проблемы. Отель, в котором они должны были жить отказался их принимать. У туристов началась паника, а хозяйка турагентства клялась, что вновь произошел форс-мажор.

Влад сам нашел на месте апартаменты, одним из владельцев был русский. Поначалу они смогли договориться, но за проживание «накапала» приличная сумма – около 160 тысяч рублей. После общения с агентом стало известно, что она перевела деньги, но из-за праздников они «где-то подвисли». На самом же деле оказалось, что никакого перевода не было. Парень бросил клич по своим друзьям с просьбой помочь кто сколько может, потому что второй владелец отеля – таец сказал, что с должниками разбираются по своим законам – отвозят в джунгли и все…

Фотограф предлагал другой вариант – раз должны деньги – лучше отправьте в тюрьму, но к счастью, на счет стали поступать деньги и удалось рассчитаться за проживание.

Эта история закончилась благополучно, сибиряки вернулись на родину и уже тут стали разбираться с агентством. Выяснилось, что хозяйка самая настоящая аферистка и пострадавших десятки! Случаем заинтересовались федеральные телеканалы. Несостоявшиеся туристы пишут заявления в полицию.