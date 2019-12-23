Подстава подстав: бизнесвумен из Барнаула оформила займ на своего отца по поддельной подписи

В Барнауле осудили молодую женщину за мошенничество с займом в микрокредитной организации. Горожанка пыталась сохранить свой бизнес, и подставила своего отца-пенсионера.

Согласно материалам дела, женщина оформила ИП, арендовала помещение и открыла там продуктовый магазин. В сентябре 2018 года у нее возникли материальные трудности: бизнес пошел на спад, но при этом ей нужны были деньги для оплаты аренды. Бизнесвумен решила оформить займ, потому что к тому моменту ее положение было совсем плачевным: все счета арестовали приставы, и банки на ее имя кредитов не давали.

Женщина зашла на сайт микрофинансовой организации «Займер» и оформила там займ на сумму 9 тыс. рублей — но не на свое имя, а на отца. Это не составило для нее труда: она нашла в доме его паспорт, карту «Сбербанка» и телефон, а больше ничего и не требовалось. Заполнив анкету от имени родственника, женщина подтвердила его личность с помощью электронной подписи: прочитала СМС с кодом подтверждения на телефоне, а потом предусмотрительно удалила все оповещения.

Полученные кредитные деньги женщина отдала в счет аренды, а платежи и не думала вносить. Ее отец не сразу понял, что оказался должником не по своей воле: только когда звонки от коллекторов стали настойчивыми и угрожающими, он решил разобраться в проблеме и был шокирован.

Вскоре на имя отца женщины от МФО «Займер» в отдел полиции поступило заявление. На тот момент задолженность уже составляла 17 тыс. рублей. Однако в ходе расследования уголовного дела мужчина стал свидетелем, а его дочь — обвиняемой.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, женщина полностью признала вину и раскаялась, а также предложила погасить долг, чтобы помириться с кредитором. Но микрофинансовая организация потребовала наказать ее по всей строгости закона. Суд назначил ей пять тысяч рублей штрафа и удовлетворил иск на сумму долга.

Что делать, если на вас оформили кредит

К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что оформить займ на родственника онлайн не составляет труда. Для этого нужно иметь под рукой данные паспорта (фото или просто информацию о номере, серии документа и так далее) и телефон человека. При этом перевод не всегда зачисляют на банковскую карту, по которой несложно вычислить мошенника: микрофинансовые организации не гнушаются высылать деньги и на виртуальные электронные кошельки.

И хотя государство постепенно проводит политику деанонимизации, мошенники все еще находят способы вывести деньги таким образом — так, например, оформляют займы недобросовестные работники магазинов, где есть возможность взять товар в кредит или рассрочку. Вычислить их несложно, но на практике приходится помучиться, говорит партнер барнаульской юридической фирмы «Трансфинит Групп» Александр Герасимов:

— Как правило, человек узнает о долге по звонкам коллекторов. В первую очередь нужно написать заявление в полицию (по моему опыту, это скорее формальность, так как они мало чем помогают в таких делах). Затем нужно взять выписку из своей кредитной истории, найти там реквизиты договоров, название организации, которая выдала займ, и написать туда обращения о том, что вы стали жертвой мошенников с просьбой предоставить оригиналы договоров.

После этого обычно МФО убеждается в отсутствии у нее договора с вами, и удаляет сведения из кредитной истории. У таких организаций, как правило, есть отдел по борьбе с мошенничеством, с которым можно также урегулировать вопрос. Если все же общение с МФО не помогло решить проблему — придется оспаривать факт выдачи займа через суд.

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