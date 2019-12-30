100 лет образованию в Алтайском крае: зарплаты по новой системе, второй иностранный и меры поддержки педагогов

В 2019 году системе образования Алтайского края исполнилось 100 лет. Правда отмечать вековой юбилей и подводить итоги будут в 2020-м. Под конец года министр образования Максим Костенко поделился с успехами своего ведомства.

- 2019 год был очень интересный и насыщенный. Он во многом прошел под знаком старта национального проекта «Образование» и началом реализации десяти инициатив в сфере образования. В рамках этих проектов было получено более 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Они были направлены исключительно в инновационные проекты: обновление оборудования для кабинетов по технологии, создание новых форм дополнительного образования – мобильный кванториум. Помимо этого мы продолжили работу по созданию новых мест в образовательных организациях. Это стало возможным благодаря федеральному и краевому бюджету, которое выделили почти 2,5 млрд рублей на ремонт и строительство новых образовательных объектов, - рассказывает Максим Костенко.

Новый формат начисления зарплаты

Помимо этого в сфере образования произошли изменения и в таком важном для педагогов аспекте, как заработная плата. Алтайский край стал пилотным регионом, в котором с 1 сентября отказались от такого показателя, как «ученико-час». В первую очередь это должно было повлиять на размер довольствования сельских учителей, где при той же нагрузке, что и в городах зарплата была в разы меньше. Происходило это из-за малого числа учеников.

В целом на увеличение фонда оплаты труда было направлено почти 1 млрд рублей дополнительно к плановым цифрам бюджета 2019 года. Это решение было принято губернатором, которое нашло горячую поддержку у депутатов законодательного собрания.

В 2020 году на федеральном уровне будет дважды повышаться минимальный размер оплаты труда. Первое повышение будет с 1 января. Особенность ситуации в том, что, поскольку в 2019 году в Алтайском крае установлен единый размер оплаты труда, увеличенный в 2,5 раза, будет увеличиваться и гарантированная сумма зарплаты – это оклад и компенсационные выплаты.

Меры поддержки

Поднималась в министерстве и такая тема, как нехватка учителей. Так по состоянию на 1 июля было открыто около 300-600 вакансий. Часть из них удалось перекрыть.

- Какие меры поддержки будут использованы в 2020 году для поддержки молодых педагогов? Прежде всего, сохраняются выплаты из краевого бюджета – 250 тысячам выпускникам педагогических вузов, которые уезжают работать в села, а также 150 тысячам выпускникам средних профессиональных образовательных организаций. В этом году мы уже увеличили количество стипендий для них. В этом году у нас 70 стипендиатов, - добавляет министр.

Кроме того, решением губернатора, вводится стипендия для старшекурсников педагогических вузов. Эта стипендия будет носить именной характер – порядка восьми тысяч рублей ежемесячно.

Следующая мера – рост подъемных в муниципалитетах. К примеру, на сегодняшний день в Павловском районе они составляют порядка 150 тысяч рублей, в Залесовском – до 100 тысяч рублей.

- Практически все муниципалитеты в этом году откликнулись на призыв губернатора в рамках инициативы «Молодой педагог Алтая» и увеличили подъемные минимум на 50 тысяч рублей. Ряд муниципалитетов пошел на расширение форм поддержки по жилью. Это и компенсация аренды, и предоставление социального жилья. В этом году в Барнауле был сдан дом, где педагогические работники были обеспечены рядом квартир, - говорит Костенко.

С января начнет свою работу федеральная программа «Земский учитель». Для нашего региона это новый проект. В 2020 году 42 учителя станут «лауреатами» этого проекта и поедут в сельские территории учить наших детей. Педагоги согласно подписанному договору должны будут отработать как минимум три года.

Второй иностранный

Немало споров в СМИ и социальных сетях вызвала программа, согласно которой в школах вводился второй иностранный язык. Однако, по словам министра образования и науки Алтайского края, такое решение приняла не одна структура, а профильное ведомство, родители и учителя.

- Более двух десятков школ и до официального введения второго иностранного языка предлагали ввести в учебный план второй иностранный язык. Так решили родители, дети и педагогические работники. Конечно же, второй иностранный язык имеет чуть меньшую нагрузку, чем первый. Вдобавок к этому мы видим, что есть изменения в новых редакциях образовательных стандартов, где второй иняз уходит на выбор самой образовательной организацией, - говорит Максим Костенко.

Учитель будущего

По словам министра образования и науки Алтайского края в наши дни происходит активное переформатирование всей системы образования. Постепенно средне-специальное перетягивает на себя «одеяло».

- Более половины девятиклассников после сдачи экзаменов поступают в колледжи. В этом году по некоторым специальностям конкурс на место составлял практически десять человек на место. Кто-то идет в колледжи, потому что не хочет сдавать ЕГЭ, а кто-то очень высоко мотивирован. Они уже сейчас хотели бы получать конкретную профессию, монетизировать ее и потом определяться получать высшее образование или нет, - добавляет министр.

К тому же перестраиваются и работодатели. Теперь им порой уже не важно наличие диплома, наоборот – важно то, что умеет делать будущий сотрудник.