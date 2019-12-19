2019-12-19T17:29:28+03:00
Общество

Жители Алтая попросили Путина построить школу с изучением национального языка

Журналист из республики озвучила просьбу на прошедшей пресс-конференции с президентом
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 19 декабря, прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Буквально в последние минуты задать вопрос главе страны удалось и корреспонденту из Республики Алтай Эмине Кудачиной. Она рассказала про единственную школу в республике, где детей учат национальному языку, и попросила помочь в строительстве нового здания.

- Владимир Владимирович, вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопрос, который в течение 30 лет не могут решить. В общем, в Республике Алтай есть единственный город (Горно-Алтайск, прим. ред.), в городе единственная школа для алтайских детей, где учат родному алтайскому языку по полной программе. Школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Обещают постоянно, что построят собственное здание для школы, но до сих пор не построили. Вопрос-просьба: помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы, - сказала Эмина Кудачина.

Владимир Путин отметил важность алтайского языка и пообещал выполнить просьбу.

- Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков. Поэтому я думаю, что мы должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев и языков. Если школа находится в плачевном состоянии, тем более в которой преподают на национальном языке, то это недопустимо. Вы попросили помочь сохранить и восстановить школу, и я обещаю: мы это сделаем, - подчеркнул президент.

В пресс-службе правительства Республики Алтай корреспондента «Комсомолки» заверили, что история со школой тянется давно. Губернатор региона Олег Хорохордин поблагодарил президента за внимание к республике и прокомментировал ситуацию:

- Пресс-конференция Владимира Владимировича Путина – это всегда хорошая возможность задать вопрос о важных, насущных проблемах, особенно для небольших регионов. Большое спасибо Президенту России за внимание к Горному Алтаю и алтайскому языку, развитию и сохранению которого мы уделяем большое внимание. Буквально накануне мы провели заседание Совета по алтайскому языку, на котором рассмотрели вопросы издания литературы на алтайском языке, функционирования языка в сфере искусства и культуры и его популяризации. Особое внимание уделили качеству преподавания алтайского языка в школах, в том числе, национальных. Хочу отметить, что городская школа №7 в Горно-Алтайске была одним из первых объектов, которые я посетил, прибыв в регион в качестве временно исполняющего обязанности главы республики. Безусловно, вопрос ее строительства стоит очень остро. Сегодня определен участок для строительства, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года. Мы готовы приступить к строительству раньше, и если будет соответствующее решение Президента, то уже в обозримом будущем национальная школа №7 сможет отметить долгожданное новоселье.

По данным регионального министерства образования и науки, доля школьников, изучающих алтайский язык в 2019-2020 учебном году, составляет 29% от общего числа учащихся или 11260 человек. Из них 7,5 тыс. учеников изучают алтайский язык по основной программе, а чуть больше трех тыс. человек – по программе «Алтайский язык как государственный язык Республики Алтай».

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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