О чем спрашивали и на что жаловались Путину жители Алтая

19 декабря президент России Владимир Путин проведет очередную большую пресс-конференцию с журналистами со всей страны. В ней примут участие и представители от Алтайского края. Удастся ли им задать вопрос, неизвестно, но очевидно, что большинство журналистов будут говорить о проблемах в своих регионах. В последние годы два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и «прямая линия» — становятся похожи. «Комсомолка» решила вспомнить, какие вопросы задавали Путину простые граждане и журналисты, и к чему это привело.

Алтайский аэропорт

На последней «прямой линии» с Владимиром Путиным состоялось включение из аэропорта Горно-Алтайска. В сюжете обсудили сложную транспортную доступность в Республике Алтай, дорогие авиабилеты, невысокие зарплаты в регионе и тарифы на авиаперевозки.

Сотрудники аэропорта рассказали главе государства, что этот объект очень нужен как местным жителям, так туристам, число которых уже превысило 2 млн в год. Президент согласился с людьми и подчеркнул, что сам изначально обращал внимание на важность наличия воздушного сообщения с Горно-Алтайском.

Уже через неделю после этого состоялся первый технический авиарейс из Горно-Алтайска в Кош-Агач. С середины июля приступил к работе новый перевозчик — авиакомпания «Победа» на направлении «Горно-Алтайск – Москва». Это в том числе удешевило стоимость билетов.

Аэропорт Горно-Алтайска. Фото: ga-airport.ru

Также из Горно-Алтайска ежедневно летают самолеты авиакомпании «СиЛА» в Новосибирск и Красноярск. Три раза в неделю выполняются рейсы в Москву, дважды в неделю — в Екатеринбург, летом был также рейс в Казань. В планах у губернатора Алтая Олега Хорохордина — организация авиасообщения с Санкт-Петербургом и Новокузнецком, а также возобновление внутрирегиональных перелетов.

Старая Суртайка

7 июня 2018 года во время Прямой линии с Владимиром Путиным жители села Старая Суртайка попросили спасти местную малокомплектную школу, которой грозило закрытие. В итоге единственное учебное заведение на три села решили «оптимизировать».

После прямой линии с президентом у школы началась «вторая жизнь». К решению проблемы подключился губернатор края. Здесь провели ремонт и даже привлекли молодых преподавателей. Школе выделили 3 млн рублей на восстановительные работы и 250 тысяч рублей на учебники и современные методические материалы, а также предоставили автобус.

Школа в Старой Суртайке.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В школе работает 12 преподавателей, четыре из которых пришли год. Они обучают 34 ученика.

Столица экстремизма

В 2018 году Барнаул получил негласное прозвище «столица экстремизма» из-за всплеска уголовных дел по статьям о возбуждении ненависти и вражды и оскорблении чувств верующих. Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов дозвонился на «Прямую линию» по видеосвязи и задал Владимиру Путину вопрос об этой ситуации.

Писатель подчеркнул, что статья об экстремизме порой применяется несправедливо — под нее мог бы попасть даже вольнодумец Пушкин. Путин согласился, заявив, что Россия не пойдет по пути «собрать бы все книги да сжечь».

В итоге перед Новым годом президент России подписал законопроект о частичном смягчении 282 статьи УК РФ. Самую известную «экстремистку» Барнаула Марию Мотузную оправдали. Дела остальных прекратили в связи с грядущими нововведениями, не предоставив им права не реабилитацию. При этом статью об оскорблении чувств верующих сохранили.

Мария Мотузная.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Экстремистов» в Барнауле все еще находят, но эти дела уже так не гремят, как раньше, теперь их наказывают в основном штрафами.

О чем еще спрашивали Путина

В 2018 году школьница из Горно-Алтайска Ева Стародубцева записала очень взрослый видеовопрос Владимиру Путину: «Кто допустил, чтобы в составе продуктов на прилавках российских магазинов было пальмовое масло?» Однако его так и не показали на «прямой линии».

marinastarodubtsevabrand У Евы есть свой #вопроспрезиденту для "Прямой линии-2018"!

В 2017 году директор «Алтапресса» Юрий Пургин задал вопрос Владимиру Путину о повышении цен на услуги «Почты России» и возможности выделения субсидий на подписку на региональные СМИ. Президент тогда предложил субсидировать не почту, а доставку издательствам, выпускающим газеты и журналы. Но не для всех читателей, а для инвалидов или ветеранов, и в отдаленные территории. Разработку этой идеи поручили правительству.

В 2016 году свой вопрос главе государства задала журналистка «Алтайской правды» Кристина Ливер. Она хотела узнать, как решается проблема долгов по региональным кредитам. «Правительство поддерживает все регионы, регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Алтайское руководство проводит взвешенную и профессиональную бюджетную политику. Задолженность региона должна быть не больше 50% их доходов. 5 регионов нарушили этот принцип, а Алтай — молодец», — сказал Путин.

Кристина Ливер на пресс-конференции Владимира Путина. Фото: телеканал «Катунь 24»

В декабре 2012-го президент отвечал на вопрос редактора службы новостей FM-Продакшн Аси Хлыновской. Она рассказала о демографическим взрыве в Алтайском крае и спросила: «Когда у нас будет доступная ипотека, не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье?» Владимир Путин ответил, что «ипотека развивается», а объем ипотечных кредитов растет. С тех пор средняя процентная ставка снизилась с 12,3% до 10%. Также увеличилась сумма материнского капитала, который разрешили направлять на взнос по ипотеке, а семьям, родившим второго ребенка, дают жилищный кредит под 6% годовых.

В декабре 2004 года работавшая в то время директором «Амитела» Светлана Шаповалова спросила президента на большой пресс-конференции об администрации Михаила Евдокимова: «Как вы оцениваете его команду и возможен ли ваш приезд к нам?» В ответ президент заявил, что результаты работы администрации края за 2004 год «можно считать удовлетворительными», но окончательную оценку должны давать жители края.

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