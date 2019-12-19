2019-12-19T12:11:56+03:00
Общество

Не нужно слепо следовать трендам: что надеть на Новый год

Барнаульский стилист Ольга Трофимова советует обратить внимание не только на платья на Новый год, но и на костюмы
Юлия ЕВГРАФОВА
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Наряд на Новый годНаряд на Новый годФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Что надеть на Новый год женщине? Это целая эпопея. Как среди такого количества красивых вещей выбрать то, что подходит именно тебе? Об этом «Комсомолке» рассказала барнаульский стилист Ольга Трофимова. Так что, девочки, берите на вооружение.

Белое платье в тренде Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Белое платье в трендеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Главное - индивидуальность

- Для меня главное не слепо следовать каким-то трендам, а подбирать одежду исходя из индивидуальных особенностей. Также нужно учитывать вашу профессию, куда будете надевать этот наряд и насколько он функционален. А тренды просто нужно знать и периодически освежать гардероб, - сразу пояснила стилист из Барнаула Ольга Трофимова.

И действительно, нужно всегда отталкиваться от того, что тебе идет. И в любом наряде должно быть комфортно, иначе королевой вечеринки вы себя точно не почувствуете. Прежде чем покупать обновку определитесь, где вы будете в ней дефилировать (за городом, в клубе, ресторане). Кстати, это не обязательно должно быть платье.

Костюм Фото: из личного архива героя(ев) публикации

КостюмФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я советую обратить внимание на костюмы на Новый год и на комбинезоны, которые потом легко адаптировать в повседневный гардероб. Это отличный и модный вариант для встречи Нового года. Если выбираете все же платье, то не стоит забывать про модели с открытой спиной и рукавами-фонариками. Сейчас снова в моде стиль 80-х, - добавляет эксперт.

Что касается самой ткани, то и тут есть из чего выбрать. Это может быть благородный бархат, люрекс, паетки или какая-то струящая ткань. Главное, чтобы это подчеркнуло все ваши достоинства и глаза заблестели.

Не все цвета радуги

Для встречи Нового года нужно выбирать наряды серого, черного, серебристого и белого цветов. Не стоит расстраиваться и говорить, что это скучная палитра. У каждого из этих цветов много различных оттенков. Например, у белого – это кремовый, молочный, слоновая кость и не только. И не забывайте, если захотите соединить в своем образе несколько цветов, нужно правильно сочетать оттенки. Например, холодные и теплые – это неправильная комбинация.

Паетки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ПаеткиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Также универсальный вариант – монохромный лук в едином цвете. И кстати, Новый год это еще и отличный повод, чтобы добавить в свой гардероб какой-то новый цвет. Так что не зацикливайтесь на четырех базовых, - говорит Ольга Трофимова.

Магия черного платья

Классика жанра и вещь, которая никогда не выйдет из моды – черное платье. Оно отлично подходит под любой повод, время года и сочетается со многими базовыми вещами в гардеробе. Такой образ всегда элегантен и лаконичен.

Кстати, каждый год в моде определенный фасон черного платья. В этом году это короткое платье (оно подходит стройным девушкам) и вечерний вариант – платье со шлейфом из прозрачной ткани. Также сейчас в моде такие элементы как кружева, аппликации, различные интересные вставки.

Вечерний наряд Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вечерний нарядФото: из личного архива героя(ев) публикации

Аккуратнее с акцентами

В новогоднем образе важно еще и правильно расставить акценты. В этом представительницам прекрасного пола помогут аксессуары. Причем они не должны подчеркивать проблемную зону вашего тела. Например, не стоит надевать пояс на талию, если у вас пышные формы. Ну и конечно, всего должно быть в меру.

- Все внимание должно быть на вас в этом наряде, а не на украшения. Если их много - образ выглядит перегруженным. Хочу также отметить, что с вечерними платьями не носят часы. Лучше выбрать кольцо и кулон (или колье) либо серьги и кольцо, - рассказывает барнаульский стилист.

Платье с открытой спиной Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Платье с открытой спинойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Дополнить образ можно и яркой обувью или сумочкой. Но это при условии, что основной наряд однотонный. И кстати, в выборе идеального наряда на Новый год цена не главное. Если прислушиваться ко всем советам стилиста, то подобрать праздничную одежду можно как в дорогом бутике, так и обычном шоу-руме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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