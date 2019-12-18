Обзор виртуальной реальности Барнаула: прыгнуть с высотки, пострелять в зомби и заняться любовью с моделью

Каждый день в родном городе мы наблюдаем одни и те же пейзажи. Ходим по одним и тем же тропинкам в одни и те же торговые центры. Общаемся с одними и теми же людьми. Всё кругом - одно и тоже. Тоска зеленая. Что делать? Попробуйте погрузиться в виртуальный мир. Способов есть несколько. Сегодня я поделюсь собственным опытом, а дальше вы сами решайте, что выбрать.

Эконом-вариант: 3D-очки для смартфона

Впервые я испытал на себе действие виртуальной реальности, когда товарищи на день рождение подарили мне бюджетные VR-очки для смартфона. Подруги сразу пошутили – мол, теперь я залипну на виртуальную эротику и потеряю интерес к противоположному полу. Конечно же, этого не произошло, но «заценить» горячих дамочек все же удалось … и не раз.

Признаюсь, домашние очки виртуальной реальности увлекают, но ненадолго. Их цена колеблется от 800 рублей до нескольких тысяч. В таких очках можно поглазеть на космос, красивейшие места на планете и повертеть там головой. Они погружают в 3D-пространство, в котором какое-то время весело, но спустя несколько часов интерес пропадает. Поэтому такие очки используют в основном для просмотра пикантного видео. Для домашних приятных утех можно их прикупить, но, все же, у таких очков есть минусы – видно пиксели телефона, иногда двоится картинка в глазах и сложно переключать видео: приходится либо доставать смартфон, либо дожидаться конца ролика.

Виртуальные шлемы в ТРЦ

С их помощью можно значительно глубже погрузиться в виртуальную реальность. Продвинутые VR-очки есть в специальных отделах в разных ТРЦ Барнаула. За пару сотен рублей здесь можно поиграть в «драчки», «стрелялки». Время игры составит от 5 до 20 минут.

Другой мир в очках виртуальной реальностиФото: БОРЗОВ Денис

Уровень здесь явно покруче, чем в VR-очках для смартфона, но набор игр скудноват, а за несколько минут не успеваешь проникнуться. За час игры выходит уже больше тысячи, что неплохо бьет по карману.

- Наши клиенты, в основном, конечно, дети. Они идут по торговому центру, видят яркие картинки из игр и хотят попробовать надеть на себя шлем. Некоторые, кстати, играют часами, и приходят раз за разом. Но в основном все поиграют несколько раз и пропадают. Либо покупают VR-шлем себе, либо играют в VR-комнатах, которые уже открылись, - рассказывает консультант Сергей.

«Окулус квест»: настоящая виртуальная реальность

Пройдясь по клубам виртуальной реальности в Барнауле, я нашел своего фаворита. Это клуб, в котором есть полноценные беспроводные очки «Окулус квест». Надевая их, ты полностью погружаешься в виртуальность. И в ней уже можно творить все, что только душе угодно. Плюс – удобные телевизоры, в которых можно понаблюдать, кто во что играет.

Сначала для новичков проводят легкий инструктаж, чтобы стало понятно, как пользоваться джойстиками. После обучалки сразу советуют испытать себя на прочность – прыгнуть с огромной высотки. Графика, конечно, рисованная, но мозг буквально не дает тебе проходу. Я боялся, минут 5 уговаривая себя сойти с края крыши. Но оно стоило того! Тот момент, когда ты приземляешься, запоминается надолго.

- Удивительно, но с крыши легче всего прыгают дети, у них будто инстинкта самосохранения нет. Сложнее всего спрыгнуть взрослым парням и мужикам, да я сам долго настраивался, чтобы улететь с высотки, - рассказывает работник клуба виртуальной реальности AnyVR Кирилл Наумов.

После нехилой встряски нервов можно выбрать игру по душе. Можно и в зомби пострелять, и полетать на реактивном ранце, подраться в баре, или попалить в ковбоев.

Безопасная драка в бареФото: БОРЗОВ Денис

- Был случай, когда интеллигентная семья привела сына. Он выбрал для себя драку в баре, но когда игра началась, пошел к барной стойке и просто начал выпивать. Родители долго умилялись и шутили, какой у них сынок спортсмен. Драться он так и не начал, - поделился работник клуба AnyVR Кирилл Наумов.

Самые классные эмоции оставила онлайн игра. Да, VR-шлемы уже настолько распространились по миру, что в интернете можно за пару секунд найти себе команду-соперника и 3 на 3 пострелять из разного оружия до 25 очков. Такое противостояние занимает 5-10 минут, но за это время ты и ползаешь по полу, и ложишься на него, прячешься за укрытиями. Чувствуешь себя, будто на реальной войне, да еще и динамит есть!

Пальба по соперникам в разгареФото: БОРЗОВ Денис

Есть и спортивный момент. Некоторые игроки, которые купили себе шлем домой, играют в игру, аналог Fruit-ninja – Beat Saber. Ты режешь мечами кубики под классную музыку. Можно подобрать себе саундтрек по душе и рубить, чувствуя себя барабанщиком. Но самые одаренные умудряются так худеть. Они привязывают к рукам утяжелители и устраивают себе классную тренировку. И поиграл, и похудел – отличное времяпрепровождение.

За полтора часа игры я успел освоить только штук пять. И потратил всего 600 рублей. А за полчаса можно оставить 350 рублей.

Как тело реагирует на виртуальный мир

С пылу, с жару можно забыть, что ты находишься в реальном мире и резко упасть на колени или на ногу. Ковролин, конечно, смягчит падение, но синячок может остаться, так что лучше не заигрываться больше, чем на пару часов. Еще один недостаток – может подташнивать с непривычки, так что в первые сеансы советуют делать перерывы хотя бы в пару минут, если вестибулярный не справляется. А так – это чуть ли не самое интересное занятие в городе, так что я уже планирую следующий поход в виртуальный Барнаул.