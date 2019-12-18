Подложили свинью: феминистка обвинила барнаульский спортклуб в оскорблении полных женщин

Редактор «Афиши», автор телеграм-канала «Дочь разбойника» и феминистка Анастасия Красильникова написала негативный пост про рекламу барнаульского спортклуба «Магис-Спорт». На картинке в профиле в инстаграме изображена женщина, снимающая костюм свиньи, а рядом надпись «Оставь всё лишнее в старом году». По мнению Анастасии, таким образом женщин сравнили со свиньями. Сразу же на ум приходит песенка из детского советского мультика: «Я – свинья, и ты – свинья, все мы, братцы, свиньи». Осторожно, субъективное мнение!

- Если вы спросите, что меня больше всего бесит во всей сексистской мишуре, которую я тут обозреваю, я вам скажу так: бесит все. Но особенно - фэтшейминг. Барнаульский спортклуб, который уже фигурировал в этом канале, на этот раз пошел еще дальше: они решили сравнить женщин со свиньями <…> В комментариях смм-щики этого заведения всех возмущенных убеждают в том, что имели в виду только хорошее: «Просто оставьте все лишнее в этом году и возьмите в следующий самые приятные моменты!», - пишет Анастасия Красильникова.

Спортивный клуб уже не в первый раз возмущает подобными постерами. Аналогичная реклама была представлена и в прошлом году, но там женщина снимала костюм коровы. Сторонники оправдывают такой подход весьма мотивирующим: «Ну а что, если женщина толстая, то она «свинья» или «корова», она же толстая, а не мы». Кроме того, «защитники» еще и саму Красильникову сравнили со скотом. Вот, к примеру, в соцсетях комментатор по имени Аня Полякова пишет: «Понятно теперь от кого поросячий визг». Еще и фото журналиста прикрепила.

Дело здесь даже не в стандартах красоты, а в том, что люди считают, что имеют право унижать людей с лишним весом, и зачастую, не стесняясь выражений. Все к этому привыкли. Другое дело – когда этим же занимается известная, и, вроде, пользующаяся уважением сеть клубов.

- Так вот: это не смешная шутка, это не «мы не это имели в виду», это не «вы нас неправильно поняли». Мы вас поняли правильно: вы считаете нехудых женщин свиньями. Мне не очень понятно, на что рассчитывает фитнес-клуб, транслируя такой посыл. Я обычно стараюсь не использовать громких слов, но эта реклама — позор для ее авторов и оскорбление для ее потребителей, - добавила женщина.

«Магис-Спорт» и раньше попадал в поле зрение телеграм-канала «Дочери разбойника». Так, в октябре Анастасия поделилась мнение о рекламе «В Барнауле женщин на 24% больше, чем мужчин. Выдержи конкуренцию». Как всегда, художник клуба постарался на славу. На картинке представлены две женские попки: одна – полной женщины, другая – так называемой фитоняшки.

- Под этим постом картинка: спортклуб в Барнауле заманивает к себе клиенток призывом «выиграть конкуренцию» за мужика с другими (менее стройными) женщинами. Одно из преимуществ жизни в 2019 году — доступ к информации. Дорогие женщины Барнаула и прочих российских городов! Сейчас будет несколько смелых обобщений, которые, тем не менее, хочется проговорить. Спорт сам по себе не помогает похудеть. Зато регулярный спорт — это инвестиция в собственное здоровье, отличный способ отвлечься от повседневных проблем и справиться со стрессом. И еще, дорогие женщины Барнаула и других российских городов! Наличие или отсутствие у вас партнера никак не влияет на вашу ценность. Вы ценны сама по себе, - писала Анастасия в своем канале.

А вот какой журналист видит достойную рекламу:

- Хочешь жить долго и счастливо? Займись фитнесом!

- Мечтаешь о головокружительной карьере? Тренируй вестибулярный аппарат в нашем спорт-клубе!

- Сложно быть начальницей? Выпусти пар на кикбоксинге!

Магазин «Трофей» тоже не отстает от «Магиса», предлагая «Подарки для рожденных мужиками». Мой коллега, прочитав надпись, сразу же засмеялся: «Когда мужики начали рожать?». А на 23 февраля баннеры магазинов охоты и рыбалки выступили от лица сильной половины человечества: «Мужики за 23 февраля без трусов». Ну, тут, как говорится, каждый видит смысл в силу своей испорченности.

Фото Вадима Жигульского

Пока алтайские антимонопольщики молчат, но ранее были прецеденты, когда управление начинало проверку. Однако сбавлять обороты спортзал не стал. Мнением на этот счет поделилась управляющий партнер компании «Продажnick», сертифицированный бизнес-тренер Анна Немчинова.

- Если реклама раздражает, привлекает внимание, значит, она является эффективной. В спортклубе уже давно используют агрессивные методы продвижения, и, раз они работают, ими будут пользоваться постоянно, - подчеркнула Анна Немчинова.

А тем временем, реклама с костюмом свиньи из профиля компании в инстаграме пропала. Возможно, в следующем году мы увидим женщину, выбирающуюся из костюма крысы, но это уже совсем другая история.

Кстати

Выше было представлено мнение феминистки, а что думают о рекламе «Магис-Спорт» мужчины? Корреспондент «Комсомолки» решила узнать мнение коллег.

- Я считаю, что такая реклама не оскорбляет никого. Если вы хотите изменить себя, стать спортивнее и легче, то это дополнительная мотивация. К тому же, если бы на картинке был изображен мужчина, никакой шумихи бы не возникло. А феминисткам зачастую просто нужен повод, чтобы заявить о себе и зацепиться за спорное изображение, - считает Денис Борзов.

- Да, я считаю ее неэтичной и неэстетичной. Мне кажется, что сравнивать человека с животным в таком ключе некорректно. Не уверен, что это сравнение подвигнет кого-то к изменению, а, наоборот, может оттолкнуть. Хотя я понимаю посыл руководства «Магиса», которое выступает за то, чтобы люди вели здоровый образ жизни. Это прекрасное стремление. Может быть, стоит побуждать к этому на положительных примерах, - высказался Андрей Никитин.

- Рекламисты «Магиса», вероятно, считают, что если девушка не стройна и подтянута, то она жирная свинья, которая обязательно должна стремиться стать фитоняшкой. Мне кажется, это глупость или провокация. В любом случае, они сами себе роют могилу, если реально думают, что наши девчонки настолько себя не любят и не уважают, чтобы после этого покупать их абонементы. Спорт – это про здоровье, а не подгонять себя под удобные недалеким пиарщикам стандарты. А вообще, у моей жены большая попа, и я думаю, что она безумно красивая женщина, - подчеркнул Иван Олексюк.

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