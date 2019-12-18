Сколько стоит заказать Деда Мороза и на что может обидеться ребенок

До Нового года остались считанные дни, алтайская ребятня уже написала письма Дедушке Морозу и с нетерпением ждет встречи с ним. Вручит ли главный волшебник подарки лично или нет, зависит от родителей. С этим вопросом «Комсомолка» решила помочь взрослым и проанализировала плюсы и минусы таких выступлений. Так что лучше – нарядиться в Дедушку Мороза самим, вызвать аниматора или вообще отказаться от такого поздравления?

Заказать Деда Мороза

Стоимость: от 1300 (в среднем) за 15 минут. Цена также зависит от выбранной даты.

Плюсы: вместе с Дедом Морозом к вашему ребенку придет еще и Снегурочка (чаще всего поздравляют вдвоем). У аниматоров подготовленная и отработанная развлекательная программа. К тому же, они могут полностью подстроиться под ваш график и прийти в нужную дату и время.

Минусы: в первую очередь – это цена. Если вы захотите заказать поздравление перед боем курантов 31 декабря, то придется выложить 3-4 тысячи рублей. Конечно, можно найти и дешевле, но в таком случае это будут не профессиональные актеры или аниматоры. Да и при любом раскладе цена – это еще не гарант качества. Возможно, выступление Дедушки ребенку вообще не понравится. В таком случае к выбору аниматоров нужно подойти серьезно, поспрашивать у знакомых, почитать отзывы.

Самому купить костюм

Стоимость: от 2000 рублей.

Плюсы: здесь вы, как говорится, сами себе режиссеры. Можете подготовить интересную программу, зная все особенности и пожелания своего ребенка. А сам костюм можно использовать не единожды или вообще сдать потом в аренду. Соответственно и стоимость праздничного обмундирования окупится.

Минусы: самому родителю лучше не выступать в роли Деда Мороза. Вероятнее всего ребенок вас узнает и будет разочарован, он то ждет сказочного персонажа. Поэтому лучше попросить кого-то из знакомых. Но и тут нужно еще найти того, кто согласится, да потом еще и не испортит всем вечер.

Взять в аренду

Стоимость: от 500 рублей.

Плюсы: это самое бюджетное решение. Если харизматичный кандидат из круга вашего общения все же найден, то это идеальный вариант. Да и за несколько часов можно успеть поздравить нескольких детей, так что, скооперировавшись с другими родителями, сюрприз может обойтись практически бесплатно.

Минусы: нужно найти подходящий размер и чтобы состояние костюма было хорошее. С арендодателем стоит сразу обговорить все условия, на сколько часов вы берете костюм и когда, часто просят оставлять еще и залог. Да и таких предложений не так уж и много, нужно заранее побеспокоиться о костюме. А то может просто не достаться.

Кстати

Барнаульский психолог Екатерина Кабаченко считает, что вера в Деда Мороза – это хорошее и полезное чувство для ребенка. Она не только дает малышу ощущение праздника, но и учит ждать и быть терпимее. А когда дети подготавливают стихотворение или поделку для Дедушки, они также учатся не относиться потребительски к получению приятных сюрпризов. А вот как именно их поздравит волшебник, должны лучше знать только родители.

- Все дети разные, поэтому родители должны ориентироваться на своего ребенка. Если малыш сам просит, чтобы Дедушка Мороз пришел к нему – это одно. Когда он этого не говорит и не ждет, а родители приглашают аниматора, получается навязывание уже. В таком случае не факт, что ребенок останется доволен. Кому-то действительно достаточно видеть волшебных персонажей на общей елке, - поясняет Екатерина Кабаченко.

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