«Списали деньги дважды за одну поездку»: барнаульцы жалуются на сбой терминала в общественном транспорте

В редакцию «КП» на Алтае» обратилась жительница Барнаула. По мнению девушки, в общественном транспорте города за одну поездку списывают деньги дважды при оплате билета банковской картой.

- Столкнулась с такой проблемой. Это происходит не каждый день, и деньги вроде небольшие, но все равно неприятно, - рассказала Екатерина Иванова. - 10 декабря ехала в троллейбусе №7 – после расчета почти сразу пришло уведомление о списании денег, а потом еще одно. Деньги списывались два раза, но пользовалась я транспортом только один раз!

Сообщение о списании денег. Фото: Екатерина Иванова.

В МУП «Центртранс», который занимается обслуживанием системы электронных проездных и бесконтактного расчета, уверяют, что дважды списывать деньги система не может.

- Терминалы работают в офлайн-режиме, списание происходит, когда валидатор подключается к системе, поэтому деньги могут списываться с опозданием. Возможно, в этом случае списание произошло за ранее не оплаченную поездку. Отбить случайно два билета тоже не получится – система настроена таким образом, что когда карта прислоняется к аппарату во второй раз, будет произведен запрос на оплату второго билета – его нужно отдельно подтвердить. Чтобы узнать конкретно, за какие поездки были списаны деньги, можно зайти в личный кабинет на сайте «Центртранса» в разделе "Транспортная карта" и посмотреть историю платежей, - говорит начальник ИТ-отдела предприятия Александр Кожемякин.

В личном кабинете жительницы Барнаула указано, что в этот день у нее было две поездки, но девушка уверяет, что ездила только один раз.

- Возможно, это действительно оплата за один из предыдущих дней. Жаловаться на этот раз не буду, но начну внимательно следить, что происходит. Раньше никаких нареканий не было, и я не думаю, что могла просто забыть про одну из поездок, - говорит горожанка.