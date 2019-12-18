2019-12-18T07:17:43+03:00
Общество

«Списали деньги дважды за одну поездку»: барнаульцы жалуются на сбой терминала в общественном транспорте

«Комсомолка» разбиралась, что делать и куда звонить в таком случае
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
В МУП «Центртранс» уверяют, что дважды списывать деньги система не может.В МУП «Центртранс» уверяют, что дважды списывать деньги система не может.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В редакцию «КП» на Алтае» обратилась жительница Барнаула. По мнению девушки, в общественном транспорте города за одну поездку списывают деньги дважды при оплате билета банковской картой.

- Столкнулась с такой проблемой. Это происходит не каждый день, и деньги вроде небольшие, но все равно неприятно, - рассказала Екатерина Иванова. - 10 декабря ехала в троллейбусе №7 – после расчета почти сразу пришло уведомление о списании денег, а потом еще одно. Деньги списывались два раза, но пользовалась я транспортом только один раз!

Сообщение о списании денег. Фото: Екатерина Иванова.

Сообщение о списании денег. Фото: Екатерина Иванова.

В МУП «Центртранс», который занимается обслуживанием системы электронных проездных и бесконтактного расчета, уверяют, что дважды списывать деньги система не может.

- Терминалы работают в офлайн-режиме, списание происходит, когда валидатор подключается к системе, поэтому деньги могут списываться с опозданием. Возможно, в этом случае списание произошло за ранее не оплаченную поездку. Отбить случайно два билета тоже не получится – система настроена таким образом, что когда карта прислоняется к аппарату во второй раз, будет произведен запрос на оплату второго билета – его нужно отдельно подтвердить. Чтобы узнать конкретно, за какие поездки были списаны деньги, можно зайти в личный кабинет на сайте «Центртранса» в разделе "Транспортная карта" и посмотреть историю платежей, - говорит начальник ИТ-отдела предприятия Александр Кожемякин.

В личном кабинете жительницы Барнаула указано, что в этот день у нее было две поездки, но девушка уверяет, что ездила только один раз.

- Возможно, это действительно оплата за один из предыдущих дней. Жаловаться на этот раз не буду, но начну внимательно следить, что происходит. Раньше никаких нареканий не было, и я не думаю, что могла просто забыть про одну из поездок, - говорит горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Энергетики проверили жалобы барнаульцев после прямой линии
В 63 алтайских школах и детсадах ввели карантин из-за простуды
Привет из Китая: в импортной сливе выявили опасного сельхозвредителя
На Алтае мужчину отправили в колонию за пакет с продуктами
В Барнауле осудили ограбившего микрофинансовую организацию мужчину
В Барнауле мошенница обманула шестерых человек
Цифры зашкаливают: бийчанам насчитали неподъёмные суммы за тепло
Семь кандидатов претендуют на должность мэра Барнаула
Барнаульский кинотеатр «Премьера» откроется перед Новым годом
В Барнауле продают двухэтажную квартиру с фонтаном
Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Барнауле
Музей шоколада начал работу в Барнауле
Известный актер Павел Деревянко отдохнул с друзьями на Алтае
ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных
В Алтайском крае объявили карантин из-за вспышки бешенства
Алтайский край в ближайшие дни накроет сильная магнитная буря
Ученые: запрет вырубки приведет к деградации ленточных боров Алтая
В Барнауле на площади Сахарова разместится Лунапарк