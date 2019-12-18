С новым домом!

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Наша мама очень много работает, чтобы у нас была своя комната. Мы поставим туда большую елку с фонариками. Но еще больше комнаты с елкой мы хотим, чтобы мама чаще бывала дома, и мы вместе с ней и сестренкой собирались на кухне за большим столом».

Поселок мечты

Это письмо отправили Дедушке Морозу в прошлом году десятилетняя Соня и семилетняя Вика. А уже на следующий год они вместе с мамой переехали в новый светлый дом в экопоселке «Янтарный». Что уж греха таить, жить здесь – это не только мечта ребенка, но и любого взрослого. А мечты имеют свойство сбываться…

Теперь мама с дочками живут в теплой и комфортной квартире. Ольга Чулкова работает оператором автоматических и полуавтоматических линий деревообработки Павловского ДОК. «Квартира теплая, светлая. Очень понравилось это то, что сделаны теплые полы, благодаря этому тепло по квартире распределяется равномерно. Деревянные окна крутые. Планировка особенная, сделала зонирование в гостиной. Ванная комната огромная, просторная. Дочки вообще в восторге, говорят, что живут в теремочке», – делится впечатлениями Ольга.

«Янтарный» – это экологически чистый поселок, который холдинг «Алтайлес» строит для сотрудников «Павловского деревообрабатывающего комбината» (официальный пуск которого состоялся в этом году). Совсем недавно здесь отметили новоселье 10 семей. В очереди – еще около 60.

– Уникальность поселка в том, что дома строятся из хвойной древесины –экологически чистого, натурального строительного материала, – рассказывает Иван Ключников, генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес». – Мы заинтересованы в молодых перспективных специалистах. Поэтому готовы обеспечить их не только интересной работой, но и взять на себя социальные обязательства по обеспечению жильем.

Всего в поселке построят 23 домов: 2 многоквартирных, 6 таунхаусов и дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 м2. В поселке проведут благоустройство и озеленение, сделают детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта.

И это не единственный пример социальной политики, которую ведет холдинг «Алтайлес» в регионе.

Шефство над парком

Обновленная набережная в Камне-на-Оби – подарок горожанам от Каменского ЛДК. Фото: Алтайлес.

«Алтайлес» благоустраивает места отдыха в городах и селах, где представлены предприятия компании. Например, этим летом лесной холдинг взял на себя шефство над благоустройством парка, который является сердцем села Михайловское Михайловского района. Здесь постоянно проводятся сельские праздники. Однако парк требует ухода и обновления насаждений. Одним словом, есть душевность, но не хватает уюта. Исправить это недоразумение взялось предприятие «Лес Сервис».

- Лесники смогут профессионально подойти к вопросу замены старых насаждений на новые, а также помогут в ремонте и строительстве детских площадок. Хотелось бы побольше таких инициатив! – говорит глава Михайловского района Евгений Юрьев.

А в Камне-на-Оби шефство над парком взял Каменский ЛДК. На набережной убрали аварийные деревья, очистили территорию от мусора, реконструировали стелу, установили лавочки и урны и посадили новые деревья. В следующем году преобразится парк в Рубцовске. Рубцовский ЛДК уже разработал план проекта. Идет согласование с администрацией.

Кстати

В 2019 году компания «Алтайлес» направила более 10 млн рублей на поддержку объектов социальной сферы, благоустройство мест отдыха, спонсорскую помощь детским спортивным и природоохранным объединениям.