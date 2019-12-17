2019-12-17T13:58:56+03:00
Дом. Семья

Хомяки-потрошители: барнаульцы обнаружили грызунов, которые могут переносить чуму

Пухленькие карбыши обосновались на Павловском тракте
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ХомякХомякФото: БОРЗОВ Денис
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Жительница Барнаула Наталья Прохорова опубликовала в паблике «Барнаул 22» видео с милыми хомяками. И всё бы ничего, но только грызуны живут вовсе не в клетке дома, а на улице. По ходу дела, снег и мороз не доставляют им неудобств. А всё благодаря толстой шубке и жирку под ней.

- Как-то снимала видео про хомячков, которые поселились на Павловском тракте в районе «Мерседес центра». Думала, они пропали навсегда. Вокруг стройки, шум-гам. Но ура, они живут! Оказывается, ребята, которые по близости работают, их подкармливают, - рассказала женщина.

Милаши на Павловском тракте (Barnaul22).Автор: Наталья Порохова

Да, с виду эти зверьки, действительно, очень милы. Но за милыми щечками скрывается агрессия. Многие из подписчиков паблика отметили, что это дикий хомяк или карбыш.

- Ничего милого в нем нет. Очень агрессивное животное. Если заведется на даче, считай, пропал урожай во всем садоводстве. Поймать очень трудно. Является переносчиком многих инфекций, - подчеркнула подписчица Ольга Паневина.

За особую любовь к огородам зверьков прозвали «потрошителями». И поймать их довольно сложно: больно кусаются. По словам барнаульского ветеринара Артема Кучера, обыкновенного хомяка или карбаша нельзя брать в руки. И связано это не только с агрессией зверьков, но и с опасностью заражения бешенством или даже чумой.

- Трогать их точно нельзя. Помню, моя сотрудница поймала хомяка на капкан, думала, что он домашний. Взяла в руки, а он ей все пальцы пожевал. Она потом полгода капалась от бешенства, - отметил специалист.

Полевые или обыкновенные хомяки водятся в алтайских полях, в норках, где запасают еду на зимний период. Другой вопрос: как они могли оказаться на оживленном тракте?

- Тут два варианта: либо их кто-то выпустил, либо они вышли из спячки. Вообще хомяки по своей природе очень осторожны, а эти ведут себя вполне адекватно, не боятся людей. Если там где-то проходит теплотрасса, то хомяки могли из-за высокой температуры выйти из спячки. Конечно, сейчас карбышей нужно отловить, чтобы они спокойно перезимовали, а весной выпустить в поля, - добавил Артем Кучер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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