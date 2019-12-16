2019-12-16T14:16:47+03:00
Политика

Виктор Томенко: «Я всегда недоволен. И это заставляет двигаться вперед»

Губернатор Алтайского края дал итоговое интервью года
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью годаГубернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года
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Губернатор Алтайского края встретился журналистами, чтобы поговорить о главных итогах 2019 года. Встреча длилась несколько часов. Говорили долго и о многом. «Комсомолка» публикуем самые интересные и важные ответы главы региона.

- С какими социально-экономическими итогами Алтайский край подходит к концу года?

- Хоть год еще не закончен, но, все же, основные события уже случились - уже не будет другой посевной, другой уборочной, не начнётся вновь отопительный сезон и т. д. То есть в некоторых сферах мы уже действительно можем подвести итоги, а в каких-то они проявятся в ближайшее время, когда будет конкретная статистика за год. Но в целом хотелось бы отметить, что по основным показателям жизни и деятельности в Алтайском крае наблюдается умеренный рост, либо, как минимум, стабильность. Речь идет и про объем произведенной продукции – как в промышленном производстве, так и в сельском хозяйстве, и о показателях формирования доходов консолидированного бюджета края. Из важного также стоит отметить, что средняя заработная плата в регионе растёт в соответствие с теми прогнозами, которые мы давали.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Есть некоторые показатели нашей деятельности, которые формируются очень неравномерно в течение года – речь идет об объеме инвестиций. В настоящее время мы имеем данные за 9 месяцев, но они не дают полной картины. Однако в любом случае, анализируя ситуацию, прогноз такой, что в данной сфере также будет рост. В прошлом году объем инвестиций составил 110 млрд рублей, в этом мы ожидаем примерно 120 млрд рублей.

- Назовите самые емкие, важные для края инвестиционные проекты 2019 года

- Что такое инвестиции? Это создание новых объектов в разных сферах, либо реконструкция уже существующих. Причем реконструкция – это не просто проведение ремонта, а придание объекту качественно новых характеристик, благодаря которым увеличиваются показатели производительности. Сразу хотел бы отметить, что процесс вложение денег в край набирает обороты. Одни объекты в данный момент находятся на стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию, другие полным ходом продолжаются. В числе самых крупных и значимых проектов этого года можно отнести Павлоский ДОК, в который «Алтайлес» инвестировал более 6 млрд рублей и создал 200 рабочих мест. У «Эвалара» объем инвестиций в расширение производство составляет 5 млрд рублей. Особо отметить хочется предприятие «Русская кожа» в Заринске – это якорный проект в реализации проекта территорий опережающего экономического развития, вложения в который составили 2 млрд рублей, сейчас он обеспечил рабочими местами 200 человек.

В списке инвестпроектов не только производственные предприятия – например, компания «Премиумстрой Алтай» завершила проект по строительству центр медицинской реабилитации «Территория здоровья» - очень достойный объект, который можно приводить в пример на всероссийском уровне.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Продолжать можно еще долго, ведь список инвестпроектов очень широк - «Алтайский бройлер, «Кучуксульфат», «Сибирь-Полиметаллы», «Меланжист Алтая», «Лакаса Тэкс» и т.д.

- В одном из интервью вы сказали, что у Алтайского края счастливая судьба аграрная. В этом году лето выдалось засушливое…

- Итоги сельскохозяйственного года уже подведены. За достойные результаты вручены награды. Год, действительно, выдался нелегким - засуха коснулась 15 степных районов. Мы даже были готовы к введению режима ЧС, но с ситуацией удалось справиться благодаря высокому профессионализму аграриев, их богатому опыту и использованию влагосберегающих технологий. Если в прошлом году объем урожая по зерновым и зернобобовым составил примерно 5,3 млн тонн, то в этом году, несмотря на все природные казусы, мы произвели почти 4,9 млн тонн зерна – небольшое снижение, но могло бы быть и значительно хуже, ведь при таких условиях некоторые снизили показатели в 2-3 раза! При этом качество зерна существенно выше прошлогоднего. Рекордным год был по сбору урожая сахарной свеклы – 1,3 млн тонн! Что касаемо животноводства, в этой области также наблюдается стабильная положительная динамика: производство молока - 101%, мяса - 102%, яиц - 101%. По предварительным данным за три квартала выручка крупных и средних сельхозпредприятий региона составила 51 млрд рублей. Это почти на 31% больше, чем в прошлом году. А объем чистой прибыли составил 11 млрд рублей, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Согласитесь, цифры впечатляющие.

- Дороги всегда являются одной из самых актуальных и волнующих тем. Как вы оцениваете итоги дорожной отрасли в этом году?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

- В силу того, что я высшее должностное лицо в крае, то на подобный вопрос, всегда буду отвечать – я не доволен. Чувство неудовлетворённости в данном случае - это естественное состояние, именно оно заставляет всегда двигаться вперед. Конечно, ориентироваться на объективные результаты работы – а это то, что мы можем померить, взвесить, увидеть и спросить у людей - как они считают и т.д. То есть померить уровень удовлетворённости тех, для кого мы работаем. К счастью, для отрасли транспортный и дорожной в частности, такие показатели существуют - это конкретное количество километров отремонтированных и построенных дорог.

Подводя итоги этого сезона, отмечу, что в нормативное состояние приведено 900 км дорог в противовес 700 км, которые были в прошлом году. В этом году мы выходим на сумму инвестиций в дорожную отрасль в размере 12, 7 млрд рублей. По сравнению к уровню прошлого года рост составил почти 30%. И это не может не отразиться на объёмах и качестве дорог, а эти показатели в свою очередь – на настроении жителей. И мы с вами это уже чувствуем в виде благодарности от людей.

Но все же, к сожалению, стоит признать, что, несмотря на достижения, до сих пор больше половины дорог региона находится в не нормативном состоянии. Мы это признаем и целенаправленно работаем. Все увеличенные объемы вложений в дорожную отрасль призваны к тому, чтобы к 2024 году мы перешли за показатель 50% от всех дорог края, находящихся в нормативном состоянии.

- Бюджет края на 2020 года утверждён. Все ли удалось учесть? На что жить будем?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

- Бюджет утвержден – этим фактом я доволен. Каких он размеров - я, конечно, не доволен. Это моя субъективная оценка. Что касаемо объективной оценки – для того, чтобы понимать, как состоят дела в крае, значение имеет анализ консолидированного бюджета региона. Что такое консолидированный бюджет? Это, собственно говоря, краевой бюджет и бюджеты всех наших 59 муниципалитетов. Но с учётом того, что край, как правило, даёт деньги муниципалитетом из краевого бюджета, этот внутренний оборот убирается, а всё остальное складывается. Этот консолидированный бюджет и должен являться основным объектом нашего анализа. До конца года бюджеты наших муниципалитетов должны быть приняты. Что касаемо краевого бюджета, он составил 112 млрд рублей. Из них значимая часть - дотации из федерального бюджета. К сожалению, мы до сих пор остаемся глубоко дотационным регионом. Получая дотации, мы заключаем соглашение, в котором прописываются обязательства не увеличивать расходную часть бюджета, не брать на себя новых обязательств социального характера, достигать поставленных целей и т.д. Все это нам, конечно, несколько связывает руки. Но стоит отметить, что большинство субъектов Российской Федерации находятся в таком же состоянии.

Это было о доходах. Теперь - по расходам. Что мы себе можем позволить в соответствии с бюджетным законодательством в рамках тех самых заключенных соглашений? Мы можем себе позволить принятие бюджета, когда расходы превышают доходы, то есть с дефицитом. Но дефицит не может быть такой, что ты зарабатываешь рубль, а тратишь 10. Размер нашего дефицита не может быть больше 10% от наших собственных доходов. А так как наши собственные доходы - это 56,7 млрд рублей, то мы не можем себе позволить дефицит более, чем в 5,7 млрд рублей. Но мы закладываем предельный дефицит и поэтому наши расходы составляют 112 млрд рублей плюс эти 5,7 млрд рублей – это 118 млрд рублей. То есть возможности, которые нам предоставляет бюджетное законодательство, мы используем по максимуму.

Подводя итоги года, губернатор часто склонялся к тому, что показатели региона улучшились, но останавливаться на этом нельзя. Нужно постоянно развиваться, идти вперед, тем более, что потенциал у Алтайского края есть, и немалый, а планы на развитие – очень амбициозные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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