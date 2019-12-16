Виктор Томенко: «Я всегда недоволен. И это заставляет двигаться вперед»

Губернатор Алтайского края встретился журналистами, чтобы поговорить о главных итогах 2019 года. Встреча длилась несколько часов. Говорили долго и о многом. «Комсомолка» публикуем самые интересные и важные ответы главы региона.

- С какими социально-экономическими итогами Алтайский край подходит к концу года?

- Хоть год еще не закончен, но, все же, основные события уже случились - уже не будет другой посевной, другой уборочной, не начнётся вновь отопительный сезон и т. д. То есть в некоторых сферах мы уже действительно можем подвести итоги, а в каких-то они проявятся в ближайшее время, когда будет конкретная статистика за год. Но в целом хотелось бы отметить, что по основным показателям жизни и деятельности в Алтайском крае наблюдается умеренный рост, либо, как минимум, стабильность. Речь идет и про объем произведенной продукции – как в промышленном производстве, так и в сельском хозяйстве, и о показателях формирования доходов консолидированного бюджета края. Из важного также стоит отметить, что средняя заработная плата в регионе растёт в соответствие с теми прогнозами, которые мы давали.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Есть некоторые показатели нашей деятельности, которые формируются очень неравномерно в течение года – речь идет об объеме инвестиций. В настоящее время мы имеем данные за 9 месяцев, но они не дают полной картины. Однако в любом случае, анализируя ситуацию, прогноз такой, что в данной сфере также будет рост. В прошлом году объем инвестиций составил 110 млрд рублей, в этом мы ожидаем примерно 120 млрд рублей.

- Назовите самые емкие, важные для края инвестиционные проекты 2019 года

- Что такое инвестиции? Это создание новых объектов в разных сферах, либо реконструкция уже существующих. Причем реконструкция – это не просто проведение ремонта, а придание объекту качественно новых характеристик, благодаря которым увеличиваются показатели производительности. Сразу хотел бы отметить, что процесс вложение денег в край набирает обороты. Одни объекты в данный момент находятся на стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию, другие полным ходом продолжаются. В числе самых крупных и значимых проектов этого года можно отнести Павлоский ДОК, в который «Алтайлес» инвестировал более 6 млрд рублей и создал 200 рабочих мест. У «Эвалара» объем инвестиций в расширение производство составляет 5 млрд рублей. Особо отметить хочется предприятие «Русская кожа» в Заринске – это якорный проект в реализации проекта территорий опережающего экономического развития, вложения в который составили 2 млрд рублей, сейчас он обеспечил рабочими местами 200 человек.

В списке инвестпроектов не только производственные предприятия – например, компания «Премиумстрой Алтай» завершила проект по строительству центр медицинской реабилитации «Территория здоровья» - очень достойный объект, который можно приводить в пример на всероссийском уровне.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

Продолжать можно еще долго, ведь список инвестпроектов очень широк - «Алтайский бройлер, «Кучуксульфат», «Сибирь-Полиметаллы», «Меланжист Алтая», «Лакаса Тэкс» и т.д.

- В одном из интервью вы сказали, что у Алтайского края счастливая судьба аграрная. В этом году лето выдалось засушливое…

- Итоги сельскохозяйственного года уже подведены. За достойные результаты вручены награды. Год, действительно, выдался нелегким - засуха коснулась 15 степных районов. Мы даже были готовы к введению режима ЧС, но с ситуацией удалось справиться благодаря высокому профессионализму аграриев, их богатому опыту и использованию влагосберегающих технологий. Если в прошлом году объем урожая по зерновым и зернобобовым составил примерно 5,3 млн тонн, то в этом году, несмотря на все природные казусы, мы произвели почти 4,9 млн тонн зерна – небольшое снижение, но могло бы быть и значительно хуже, ведь при таких условиях некоторые снизили показатели в 2-3 раза! При этом качество зерна существенно выше прошлогоднего. Рекордным год был по сбору урожая сахарной свеклы – 1,3 млн тонн! Что касаемо животноводства, в этой области также наблюдается стабильная положительная динамика: производство молока - 101%, мяса - 102%, яиц - 101%. По предварительным данным за три квартала выручка крупных и средних сельхозпредприятий региона составила 51 млрд рублей. Это почти на 31% больше, чем в прошлом году. А объем чистой прибыли составил 11 млрд рублей, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Согласитесь, цифры впечатляющие.

- Дороги всегда являются одной из самых актуальных и волнующих тем. Как вы оцениваете итоги дорожной отрасли в этом году?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

- В силу того, что я высшее должностное лицо в крае, то на подобный вопрос, всегда буду отвечать – я не доволен. Чувство неудовлетворённости в данном случае - это естественное состояние, именно оно заставляет всегда двигаться вперед. Конечно, ориентироваться на объективные результаты работы – а это то, что мы можем померить, взвесить, увидеть и спросить у людей - как они считают и т.д. То есть померить уровень удовлетворённости тех, для кого мы работаем. К счастью, для отрасли транспортный и дорожной в частности, такие показатели существуют - это конкретное количество километров отремонтированных и построенных дорог.

Подводя итоги этого сезона, отмечу, что в нормативное состояние приведено 900 км дорог в противовес 700 км, которые были в прошлом году. В этом году мы выходим на сумму инвестиций в дорожную отрасль в размере 12, 7 млрд рублей. По сравнению к уровню прошлого года рост составил почти 30%. И это не может не отразиться на объёмах и качестве дорог, а эти показатели в свою очередь – на настроении жителей. И мы с вами это уже чувствуем в виде благодарности от людей.

Но все же, к сожалению, стоит признать, что, несмотря на достижения, до сих пор больше половины дорог региона находится в не нормативном состоянии. Мы это признаем и целенаправленно работаем. Все увеличенные объемы вложений в дорожную отрасль призваны к тому, чтобы к 2024 году мы перешли за показатель 50% от всех дорог края, находящихся в нормативном состоянии.

- Бюджет края на 2020 года утверждён. Все ли удалось учесть? На что жить будем?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал итоговое интервью года

- Бюджет утвержден – этим фактом я доволен. Каких он размеров - я, конечно, не доволен. Это моя субъективная оценка. Что касаемо объективной оценки – для того, чтобы понимать, как состоят дела в крае, значение имеет анализ консолидированного бюджета региона. Что такое консолидированный бюджет? Это, собственно говоря, краевой бюджет и бюджеты всех наших 59 муниципалитетов. Но с учётом того, что край, как правило, даёт деньги муниципалитетом из краевого бюджета, этот внутренний оборот убирается, а всё остальное складывается. Этот консолидированный бюджет и должен являться основным объектом нашего анализа. До конца года бюджеты наших муниципалитетов должны быть приняты. Что касаемо краевого бюджета, он составил 112 млрд рублей. Из них значимая часть - дотации из федерального бюджета. К сожалению, мы до сих пор остаемся глубоко дотационным регионом. Получая дотации, мы заключаем соглашение, в котором прописываются обязательства не увеличивать расходную часть бюджета, не брать на себя новых обязательств социального характера, достигать поставленных целей и т.д. Все это нам, конечно, несколько связывает руки. Но стоит отметить, что большинство субъектов Российской Федерации находятся в таком же состоянии.

Это было о доходах. Теперь - по расходам. Что мы себе можем позволить в соответствии с бюджетным законодательством в рамках тех самых заключенных соглашений? Мы можем себе позволить принятие бюджета, когда расходы превышают доходы, то есть с дефицитом. Но дефицит не может быть такой, что ты зарабатываешь рубль, а тратишь 10. Размер нашего дефицита не может быть больше 10% от наших собственных доходов. А так как наши собственные доходы - это 56,7 млрд рублей, то мы не можем себе позволить дефицит более, чем в 5,7 млрд рублей. Но мы закладываем предельный дефицит и поэтому наши расходы составляют 112 млрд рублей плюс эти 5,7 млрд рублей – это 118 млрд рублей. То есть возможности, которые нам предоставляет бюджетное законодательство, мы используем по максимуму.

Подводя итоги года, губернатор часто склонялся к тому, что показатели региона улучшились, но останавливаться на этом нельзя. Нужно постоянно развиваться, идти вперед, тем более, что потенциал у Алтайского края есть, и немалый, а планы на развитие – очень амбициозные.