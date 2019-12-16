В Фирсово массово отравили собак ядовитой колбасой

В селе Фирсово Первомайского района в очередной раз произошло массовое отравление собак. Умирали в муках не только бездомные четвероногие, но и домашние любимцы. Сейчас все пострадавшие хозяева составляют коллективное заявление в полицию.

Недавно Анатолий Фролов из села Фирсово испытал страшное дежавю. У него на руках умерла любимая собака Ласка. В прошлом году так же от отравления погибла четвероногая любимица Джульета. Причина случившегося – разбросанная вдоль дороги и в оградах частных домов отравленная колбаса.

Первая погибшая собака ДжульеттаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Джульетту отравили в августе 2018 года, подкинули отравленную еду прямо ко мне во двор. Яд был настолько сильным, что она очень быстро умерла, хоть ей и пытались оказать помощь в ветлечебнице. Через полгода это повторилось. 11 декабря стало плохо моей второй собаке - Ласке. Подобрал ее совсем щенком, скоро ей бы исполнилось семь месяцев. Симптомы проявились не сразу, видимо, съела немного. Обеих своих собак я отвозил в клинику, они умерли на одном и том же столе, - рассказывает местный житель Анатолий Фролов.

В этот раз в селе пострадало больше 10 собак, точное число погибших животных пока неизвестно. Из всех отравленных четвероногих выжил только один потому, что хозяин вовремя смог самостоятельно поставить ему укол.

Сейчас Анатолий Фролов собирает подписи со всех пострадавших хозяев. Они хотят составить коллективное заявление в полицию, чтобы отравителя нашли и наказали по всей строгости закона. Кому могли помешать безобидные четвероногие пока непонятно, но не исключено, что это мог быть кто-то из местных жителей.

Погибшая собака ЛаскаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Есть местные, которые жалуются на шум от собак. Некоторые даже выкрикивали угрозы, что отравят наших питомцев. Пока преждевременно кого-то обвинять, пусть полиция разбирается, но такие инциденты были. Я живу в Фирсово 8 лет, тут есть бродячие животные, но они не агрессивные. Ни разу собаки не набрасывались на людей, даже не лают, только просят еды. Раньше собак было даже больше, и сама атмосфера в Фирсово была лучше. Люди ставили будки для них, кормили. А сейчас некоторые бросают в животных камни. Агрессия скорее исходит от самих людей. Зачем травят домашних собак, мне вообще не понятно, - добавляет пострадавший хозяин.

Теперь у Анатолия остался только кот Тиша, он живет у мужчины уже 15 лет. Житель Фирсово поясняет, что если еще и с ним что-то произойдет – будет вообще катастрофа. В дальнейшем Фролов планирует снова завести собаку. Но прежде нужно вычислить отравителя, чтобы подобной трагедии больше не повторилось.

Кстати, по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) виновнику массового отравления собак грозит наказания от штрафа до лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

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