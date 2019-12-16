Раки могут смело творить чудеса, а Козерогам стоит опасаться недоброжелателей: гороскоп на неделю 16-22 декабря

"Комсомолка" публикует очередной гороскоп на неделю 16-22 декабря 2019 года от барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овнам будут удаваться рутинные дела, их упорство и завидная смелость позволят придраться к каждой мелочи, посмотреть на ситуации под нужным углом и добиться получения важных результатов. Прекрасное время для финансовых операций, закрытия старых займов, оптимизации бюджета и его планирования. Нежелательны юридические разборки и путешествия за границу, могут возникнуть неточности, путаница в коммуникациях и документах.

Тельцы проявляют выдержку в сложившихся обстоятельствах, им хватает мудрости и тепла для поддержания гармонии в партнерских отношениях, помощи и нахождения ресурсов для решения проблем. Хорошее время для делового сотрудничества, урегулирования юридических вопросов. Открываются горизонты сотрудничества с другими регионами, возможность выйти за границы страны и собственных рамок мировоззрения. В общении с друзьями наблюдается некоторая натянутость и недоверие.

Успехи Близнецов во многом зависят от их настроя и активности, концентрация на повседневных делах и трудовых процессах поможет разгрести целый ворох задач и добиться хороших результатов с бонусом в виде притока финансов и привлечения средств партнеров. Хороший период для повышения профессионального мастерства и освоения практических навыков, а также профилактики по укреплению здоровья.

Раки находятся в движении, вникая в дела и происходящие события. Приподнятый эмоциональный настрой и творческое вдохновение позволят творить чудеса для любимых людей, выстраивать крепкие отношения с партнерами и наполнять супружеский союз заботой и гармонией. Хорошее время для признаний в любви, торжественных мероприятий. Успех ждет представителей творческих профессий, сферы развлечений. На фоне этого подъема следует уделить внимание своему здоровью.

Львы почувствуют вкус к простым радостям жизни, уюту в семейном кругу, совместным делам и вечерним прогулкам с близкими людьми. Эта плодотворная неделя позволит всюду успеть и переделать кучу работы и в домашних стенах, и в трудовом коллективе. Хороший период для завершения проектов, сдачи объектов, выполнения плановых и производственных работ, улучшения условий труда и процедур по укреплению здоровья. Нежелательны финансовые спекуляции и банковские займы.

Девы, согласно гороскопу на неделю 16-22 декабря 2019 года, проявят интерес к интеллектуальной деятельности и налаживанию коммуникаций. Сосредоточенность на информации и её анализ позволят выделить в гуще событий нужный момент и нужных людей для достижения целей. Романтические нотки и легкий флирт украсят новые знакомства, а общение с детьми добавит творчества и радости. Деловая активность приносит успех в сферах предпринимательства, сетевого маркетинга, консультирования и обучения.

Внимание Весов сосредоточено на собственных ценностях, и не только материальных. Выгодные и качественные покупки для дома и близких позволят создать семейный уют и благоустроить жилище, а перепланировка интерьера создаст комфортную атмосферу вокруг. Активность и решительность помогут улучшить финансовое состояние, повысить доход от семейного бизнеса, использования недвижимого имущества, строительно-ремонтных работ. Особого внимания потребует собственное здоровье.

Неутомимые Скорпионы заняли активную позицию. Способность быть и тактиком, и стратегом позволяет с легкостью добиться нужных результатов и свернуть любые горы. Инициатива и выносливость возьмут высокую планку на пути к цели, укрепят деловые связи, дадут полезный опыт. Успешно проходит обучение, работа с документацией, принятие жизненной мудрости старших наставников. Не связывайтесь с финансовыми аферами и спекуляциями.

Целеустремленность Стрельцов, их правда-матка и недостаток гибкости в общении отразятся непониманием и возмущением близких людей, не приведут к согласию в семейных делах. Хорошее время для духовных практик и саморазвития, пополнения кошелька подработками и фрилансом. Укрепляются финансовые позиции и материальный достаток, совершаются качественные приобретения впрок, возможны задержки в завершении проектов и сроках сдачи.

Целеустремленные Козероги покоряют вершины фортуны, строят планы на будущее, продумывают стратегию дальнейших действий и проектов. Весьма кстати найдутся единомышленники или спонсоры, готовые вкладываться в совместные разработки. Общественная деятельность подарит успех и авторитетные связи, важно самим координировать процессы и держать под контролем происходящее. Возможны препятствия и наговоры со стороны тайных недоброжелателей.

Водолеи стремятся к уединению и спокойствию, это позволит им находиться в ресурсном состоянии для достижения поставленных целей, успешного планирования бизнеса. Нестандартный подход и закулисные действия наиболее результативны в данный момент. Благодаря тайным покровителям возможны продвижения в должности или укрепление авторитетных позиций в социуме. Нежелательны коллективные работы, участие в дружеских вечеринках и займы в долг.

Рыбы, судя по гороскопу на неделю 16-22 декабря 2019 года, покоряя просторы интернета, найдут единомышленников по всему свету. Связи с общественностью помогут спланировать волонтерские движения, разработать совместный проект и выиграть грант, запланированное путешествие станет познавательным и поможет решить жизненно важные вопросы. Успешно проходит и деловое сотрудничество с иностранцами, приобретается ценный опыт, расширяются границы бизнеса. Не лучшее время для карьерных устремлений и разговоров с начальством.