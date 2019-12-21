Пять человек погибли в аварии на алтайской трассе

В субботу, 21 декабря, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Погибли пять человек.

По данным полиции, авария произошла около 16.40 по местному времени в Косихинском районе. Согласно предварительным данным, 24-летняя девушка на автомобиле «Тойота Корона», выехала на полосу, предназначенную для встречного движения.

- Там она допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107 под управлением 50-летнего мужчины, - сообщают в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля - женщина, от полученных травм скончались на месте аварии.

Установлено, что девушка ехала из Барнаула в сторону Бийска. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что за последние дни это уже вторая авария, жертвами которой стали сразу пять человек. Так 19 декабря в Алейском районе на автодороге А-322 произошло столкновение служебного автомобиля ВАЗ 21074 и «Тойота Королла Филдер». В отечественном авто находились пять сотрудников полиции. Они ехали из служебной командировки. Машина принадлежала рубцовскому отделению МВД. На месте трагедии от полученных травм скончались четыре сотрудника. Одна женщина- сотрудница отдела миграции по Егорьевскому району – выжила. Ее госпитализировали с разрывом печени. Сейчас она находится в Алейской ЦРБ и не транспортабельна.

В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.

По данному факту Следственное управления СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело. По предварительным данным именно волитель «Тойоты» пошел на обгон, выехал на встречку и столкнулся с машиной полицейских.

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