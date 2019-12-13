Пятница 13-ое: на удачу сошлись цифры и звезды

13 декабря многие жители Алтайского края назовут «днем неприятностей». Потому что эта дата выпала на пятницу. А вот барнаульский нумеролог Вячеслав Класин уверен в обратном - сегодня отличный день для начинаний и долгосрочного планирования.

По мнению эксперта, цифры и звезды сложились настолько удачно, что гениальность идей, которые сегодня придут в светлые головы барнаульцев, просто зашкаливает. Так что нужно смело начинать новые проекты и реализовывать все задуманное.

Удачный день для новых начинанийФото: Олег УКЛАДОВ

- Это день первооткрываний, начинаний всего нового. Если просуммируем все цифры этого дня, 13.12.2019, мы получим 1. И количество единиц в этом дне просто зашкаливает. Обычно их две в норме, а тут их целых восемь (нумерологи смотрят это в специальной таблице, - прим. ред.) Такое бывает один раз в несколько лет. Так что потенциал знаний и идей сегодня просто огромен, - говорит нумеролог Вячеслав Класин.

Кстати, вчера, 12 декабря, было последнее полнолуние уходящего года. То есть некий полный цикл пройден, год завершается, а тут еще и пятница 13 со своими «новыми начинаниями». Так что дожидаться Нового года, чтобы написать список целей на 2020 год, не стоит. Уже сегодня можно смело начинать планировать последующие 12 месяцев своей жизни.

Но не все так гладко, как хотелось бы. Сегодня жителям Алтайского края будет сложно найти общий язык со знакомыми и коллегами. Они будут слишком зациклены на своих желаниях, не исключено, что многим захочется пойти по головам, чтобы достигнуть своей цели. В пятницу 13-е может подвести и интуиция потому, что сегодня она будет напрочь отключена.

- В нумерологических вычислениях есть и три девятки (в норме их 2). Это значит, что сегодня еще и день дипломата. Значит, человек сможет договориться абсолютно с любым. Но не будем забывать, что связь с обществом сегодня непростая. Поэтому люди будет делать все в первую очередь для себя. Так что будьте осторожны, возможны неприятные сюрпризы от окружающих, - добавил барнаульский нумеролог.