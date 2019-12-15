Чай против рака: как сделать любимый напиток «союзником» в борьбе с онкологией

15 декабря во всем мире отмечается необычный праздник – День чая. Это удивительное «изобретение» природы! В странах, где традиционно выращивают чайный куст, его называют напитком богов. Недаром много веков назад люди приносили чай в жертву духам и покровителям рода, использовали как эквивалент денег и лекарство от многих болезней.

Чай, действительно, благотворно влияет на организм, помогает предупреждать и лечить многие недуги, в том числе такие серьезные, как сахарный диабет, нарушение обмена веществ, онкологию, уверяют медики. Вместе с врачом-онкологом Алтайского краевого онкологического диспансера Оксаной Митиной разбираемся, как чай влияет на раковые опухоли.

Оксана МитинаФото: Алтайский онкологический диспансер

- Какой вид чая помогает бороться с онкологией – черный, зеленый, красный, белый?

- Зависит от степени его оксидации, или окисления. Чем дольше чай подвергался тепловой обработке в процессе производства, тем менее он полезен в качестве борца с онкологией.

В наибольшей степени окисляются черный чай и улун, в наименьшей – зеленый и белый, их получают из сухих листьев или бутонов. Именно эти виды содержат максимальное количество неферментированных флавоноидов – веществ, обладающих сильнейшим антиоксидантным свойством, укрепляющих иммунитет, а также способных останавливать появление и рост раковых клеток.

Зеленый чай обладает мощным профилактическим эффектом для опухолей толстой кишки, печени, молочной железы и простаты. Белый «специализируется» на опухолях желудка, толстой кишки и предстательной железы.

- Там, где пьют такой чай, люди меньше болею раком?

- В странах Юго-Восточной Азии постоянно проводят различные исследования чая, и, как правило, они подтверждают его способность бороться с онкологией.

Например, ученые Шанхайского университета проанализировали данные двух одинаковых по численности групп – онкологических пациентов и здоровых людей – и установили, что вероятность возникновения рака желудка у пьющих зеленый чай оказалась на 29% ниже, чем у тех, кто этот напиток не употребляет.

Другой пример: жительницы китайской провинции Фуцзянь на 35% реже болеют раком груди по сравнению с остальной частью страны. Напомню, что Фуцзянь в мире считается чайной Меккой. Отсюда происходят многие императорские сорта и композиции.

- Индийский, китайский, турецкий - имеет ли значение с точки зрения противоракового эффекта чая страна-производитель?

- Даже одинаковые сорта чая, выращенные в одной стране, могут существенно различаться по своему составу, а значит, и полезным свойствам. Это зависит от почвы, температурного режима, который может колебаться в течение года, высоты чайных плантаций над уровнем моря. Огромное значение имеет очередность сборки: наиболее качественным считается чай первой сборки, а с каждым последующим разом листья «слабеют».

Ничего этого производители не указывают на упаковках своего продукта. Поэтому единственный совет, который можно дать: при покупке проверяйте, где и когда чай был расфасован, а также его срок годности. Обычно чай хранится от года до трех, в зависимости от сорта. Что касается фасовки – как правило, наиболее качественные сорта расфасовываются сразу на месте сбора.

- Какие еще ингредиенты полезно добавлять в чай, чтобы усилить его противораковый эффект?

- Цитрусовые, мед, имбирь, куркума и всевозможные ягоды – облепиха, смородина, малина. Все эти продукты в большом количестве содержат вещества, помогающие избавиться от канцерогенов и подавляющие рост раковых клеток в организме.

Например, в состав имбиря входит гингерол, которого боится Хеликобактер пилори - бактерия, вызывающая рак желудка. А облепиха в рекордных количествах содержит бета-каротин, который не дает организму стареть (как известно, рак очень часто возникает как раз в пожилом возрасте. – Прим.ред.) и «пробуждает» внутренние силы для борьбы с патологическими клетками. Причем в чае полезно использовать не только ягоды, но также веточки и листья облепихи.

- Как чай «побочно» борется с факторами, провоцирующими онкологию?

- Канцерогенных факторов, которые производит наш собственный организм при неправильной его «эксплуатации» - великое множество. Злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни приводят к избытку токсинов и шлаков, ожирению. Перегруз на работе и дома, регулярный недосып, подмена простого человеческого общения гаджетами и социальными сетями – наиболее частые причины стресса и хронической усталости.

Чай помогает бороться с этими негативными факторами. Известно, что, например, зеленый чай снижает аппетит и улучшает обмен веществ, помогает восстановлению гормонального фона, а некоторые его виды при регулярном употреблении даже уравновешивают скачки инсулина. А белый чай благоприятно воздействует на нервную систему, помогает бороться с раздражительностью и усталостью.

- Поделитесь рецептом противоракового чая?

- В основе, разумеется, зеленый чай. К нему нужно добавить куркуму и черный перец - на кончике чайной ложки, и имбирь – примерно 2,5 грамма, или тонкий поперечный ломтик. Чай заваривается как обычно – кипятком, а все дополнительные ингредиенты добавляются, когда он слегка остыл и стал не обжигающе горячим.

- Как правильно заваривать и пить противораковый чай, чтобы максимально активизировать все его полезные компоненты?

- Вода для заварки должна быть мягкой, либо ее нужно предварительно отстоять в течение суток. Правильно заваривать чай водой, когда она кипит «белым ключом», то есть – процесс бурления интенсивный, но большие лопающиеся пузыри и брызги, свидетельствующие об «омертвении» воды, еще не появились.

Лучшие чайники для кипячения воды – металлические или эмалированные, а не пластмассовые, которыми мы все пользуемся. А вот для заваривания подходит только фаянсовая или фарфоровая посуда.

Перед завариванием заварочный чайник нужно прогреть, обдав 3 – 4 раза кипятком. Как только вода закипит «белым ключом», в чайник закладывают порцию чая (25 - 30 гр. на 1 л. воды), заливают кипятком, закрывают крышкой и льняной салфеткой – чтобы были закрыты отверстия в крышке и носике и не улетучились ароматические масла. Настаивают - от 3 до 15 минут. Пить такой чай нужно теплым, не разбавляя дополнительно кипятком.

Чай пьют всегда свежим, идеально – в течение часа после заваривания. Восточная пословица гласит: свежий чай подобен бальзаму, оставленный на ночь, подобен змее. Лучше пить чай во время еды, 3 – 5 раз в день. А вот при повышенном давлении и сахарном диабете увлекаться чаепитием не стоит, особенно вечером.

- Можно ли добавлять в противораковый чай сахар?

- Лучше пить его не сладким. Ну а если уж вы совсем не приемлете такой «пресный» вариант, то лучше замените сахар медом. Сахар – идеальный продукт для раковых клеток (чтобы поддерживать свой бурный рост, им нужен сильный источник энергии), но не для человека.

- Можно ли противораковым чаем заменить официальное лечение?

- Однозначно нет! Любые травы и растения могут назначаться либо в дополнении к основному лечению, либо позже в период реабилитации – чтобы помочь организму восстановить силы. Любые попытки излечить рак «народными средствами» приводят только к потере драгоценного времени. А когда болезнь распространилась, лечить ее становится очень сложно, и вероятность благоприятного исхода стремится к нулю.

- А может ли чай, наоборот, выступать в роли канцерогена?

- Сам по себе - не может. Скорее, неправильные условия его употребления могут привести к негативным последствиям. Например, если регулярно пить «кипяток», то можно травмировать слизистую рта, гортани и пищевода, что может вызвать хроническое воспаление и рак.

- Как правильно выбрать чай, чтобы он был максимально полезным? Действительно ли такой, настоящий, чай продают в специализированных отделах и чайных магазинчиках?

- Я никогда не теряю бдительности при выборе продуктов и напитков. Даже в специализированных магазинах товары не всегда бывают качественными. Лично я всегда ориентируюсь на четыре основных признаках хорошего чая:

- свежесть – следите за сроком годности;

- натуральность - яркий, но при этом не резкий (наверняка, ароматизированный), а достаточно тонкий аромат, не слишком тусклый или чересчур яркий цвет листа;

- цельность листа, а не его крошки в гранулах или пакетиках;

- однородность сырья - листики у качественного чая одного размера, имеют одинаковый цвет и форму.

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