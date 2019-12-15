«Беспредел»: барнаулец рассказал, как приставы и коллекторы испортили его машину

Барнаулец Илья Смирнов обвинил судебных приставов и коллекторов в превышении должностных полномочий. Мужчина рассказал в паблике Barnaul 22 о том, что специалисты пытались отобрать автомобиль у его отца и разбили дубинкой стекло машины.

- Вечером в пятницу 13-го к дому моих родителей приехали коллекторы с судебными приставами-исполнителями. Они хотели отобрать автомобиль без судебного акта об изъятии. В итоге один из судебных приставов залез на капот моего авто и нанес несколько ударов по лобовом стеклу дубинкой, разбил стекло и помял капот. Это уже, братцы, перебор, - написал Илья Смирнов.

Мужчина заявил, что уже написал заявление в полицию с требованием привлечь обидчиков за превышение должностных полномочий и разбой.

- Документов они никаких не предоставили, и коллекторы вмешивались, открывали двери в автомобиль, пытались в него проникнуть. В понедельник на коллектора отдельно будет подано исковое заявление в суд!, - заверил Илья.

По словам мужчины, "беспредельщиков" было семеро. Он поблагодарил вовремя подоспевших на помощь сотрудников полиции и своих соседей, которые тоже помогли.

В итоге авто барнаульца не изъяли. Мужчина также пояснил, что машину хотели отобрать из-за кредита его отца, так как она оформлена на него. При этом, по его словам, отец кредит платит, с его зарплаты и пенсии сотрудника МВД высчитывают 50% суммы. На машину наложили арест при попытке продажи, так как выяснилось, что у отца есть задолженность перед банком, хотя до этого он считал, что все выплатил.

При этом многие барнаульцы не верят в правдивость слов Ильи Смирнова. Люди называют его рассказ "мутной историей", выставленной в выгодном ему свете. Горожане предполагают, что приставы совершали исполнительные действия по закону, а мужчина пытался им помешать. Официальных комментариев от службы судебных приставов края пока не поступало.

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