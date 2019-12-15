2019-12-15T12:25:43+03:00
Происшествия

Шёл и нашёл: барнаулец получил срок за наркотики по вине обкурившегося друга

Молодой человек хранил при себе пакетик, а его друг привлек к ним внимание неадекватным поведением
Анастасия Корягина
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Наркотики.Наркотики.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Барнаулец получил срок за хранение наркотиков в крупном размере из-за своего друга. Молодой человек мог избежать ответственности, но его приятель подставил его тем, что привлек к ним внимание.

Молодой человек шел по улице Витебская в Барнауле и, по его словам, нашел на земле пакетик с наркотиком. Он положил находку в карман и отправился на улицу Советской Армии. Там он встретился со знакомым молодым человеком, который так же, как и он, был неравнодушен к наркотическим средствам.

Молодые люди договорились хорошо провести время, употребив содержимое пакетика. Однако они не успели этого сделать. Пока наркоман ждал своего везучего приятеля, он успел «прикурить» сигаретку с неизвестным дурманящим веществом. В результате во время беседы его «развезло»: парень утратил способность контролировать происходящее, перестал ориентироваться в пространстве, и даже не помнил, что происходило с ним.

Поведение наркомана было настолько неадекватным, что это привлекло внимание прохожих. Неравнодушные к происходящему люди вызвали на место сотрудников полиции, которые сразу же доставили «веселую компанию» в отдел полиции. При обыске у молодого человека нашли злополучный пакетик.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, молодой человек, прикуривший сигаретку и привлекший внимание прохожих, уголовной ответственности не понес — ведь за употребление наркотиков в УК РФ нет статьи. Он даже не пришел на судебное заседание к приятелю, которого фактически подставил.

Парень, нашедший пакетик, полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Теперь ему теперь предстоит доказать свое исправление. Если в течение пяти лет он снова попадется, его могут отправить отбывать срок в колонию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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