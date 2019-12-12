Суд отправил в колонию отца и сына, которые похитили и убили тещу

Алтайский краевой суд вынес приговор 32-летнему жителю Новокузнецка Алексею Вялых, который в компании со своим отцом жестоко расправился с тещей. Официальный мотив преступления – предстоящий развод мужчины с женой, в котором он винил ее мать. Следствие установило, что мужчины похитили женщину, насильно напоили, избили и задушили. Обоим дали по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, рассказала «Комсомолке» дочь погибшей Екатерина Глотова.

11 октября 2018 года Екатерина разместила на своей странице «ВКонтакте» просьбу о помощи. Женщина писала, что накануне ее маму Татьяну похитил ее бывший муж Алексей, а помог ему в этом его отец — 56-летний Юрий Вялых.

В тот же день мужчин нашли в Тальменском районе. Они двигались на автомобиле в сторону Новосибирска. Позднее тело 51-летней Татьяны Глотовой обнаружили в лесополосе в промзоне Барнаула.

Погибшая Татьяна Глотова и ее муж Петр Глотов на свадьбе дочери. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

По данным следствия, отец и сын несколько дней следил за двором и квартирой семьи Глотовых. Так они узнали, где припаркована машина родителей Екатерины – барнаульцы ставили автомобиль в соседнем дворе, так как подозревали, что Вялых могут попытаться навредить им.

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Поздно вечером 10 октября 2018 года Алексей стал пинать автомобиль Глотовых, чтобы выманить бывших тещу и тестя. На сработавшую сигнализацию вышел глава семьи Петр Глотов, осмотрел авто и вернулся домой. Тогда Алексей повторил свой трюк, и в этот раз родители Екатерины вышли уже вместе. Они подумали, что встали на чужое место, и решили перепарковать автомобиль. Татьяна Глотова по совету мужа решила выйти и выяснить, кому могла помешать их машина, а Петр поехал дальше.

Там ее подстерегали отец и сын Вялых. Они оглушили женщину ударом по голове, затолкали в машину и стали возить по городу, насильно вливая в нее водку, чтобы сломить ее сопротивление. Мужчины вывезли ее в промзону Барнаула на проспекте Космонавтов. Там они жестоко избили Татьяну руками, ногами и стеклянной бутылкой из-под водки – женщина получила не менее 24-х ударов. Впоследствии экспертиза установила у потерпевшей многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Юрий Вялых с женой. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Затем отец и сын выволокли женщину из машины, сдавили ее шею и с силой прижали к автомобилю. Так они держали Татьяну, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Не найдя жены ни во дворе, ни дома, Петр сразу же обратился в полицию. Подозреваемых определили сразу же: накануне Екатерина видела в окно своего мужа, бродящего во дворе родителей.

Полиция объявила план «Перехват» и задержала отца к утру. Но Татьяны Глотовой к тому моменту уже не было в живых.

Осужденный Юрий Вялых полностью отрицал причастность сына к совершенным преступлениям. Он утверждал, что его ребенок являлся лишь свидетелем, а похищение и убийство совершил он один. Версию отца поддержал и сын. Однако следствие пришло к выводу, что способы и количество нанесенных ударов свидетельствуют о том, что их не мог нанести один человек.

Как рассказала «КП»-Барнаул» Екатерина Глотова, прокуратура просила для обоих по 17 лет лишения свободы. Год, отбытый в СИЗО, им засчитали в срок. Также они будут обязаны выплатить семье погибшей 4 млн рублей — по 2 млн на каждого.

Осужденные уже решили подавать апелляционную жалобу в Новосибирск. Приговор не вступил в законную силу.

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