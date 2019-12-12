2019-12-12T09:15:44+03:00
Спорт

"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс"

Впервые в Барнауле зимой 2019-2020 откроется каток от радиостанции № 1 в России*
Поделиться:
"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс""Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс"
Изменить размер текста:

На целых три зимних месяца – с декабря 2019 года по февраль 2020-го – новый спортивно-развлекательный проект на площадке ТРЦ Galaxy станет не только местом массового катания на коньках, но и настоящим эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения.

"Европа Плюс Барнаул" подготовила для своих слушателей серию ярких мероприятий с участием ведущих радиостанции, профессиональных диджеев и фотографов. Гостей катка ждут спортивные состязания и фотосеты, увлекательные конкурсы и сюрпризы под специально подобранный плейлист с самыми зажигательными хитами любимой радиостанции.

Уже 14 декабря 2019 года с 15:00 на 3 этаже ТРЦ Galaxy пройдут "Европейские игры".

Ежедневно в прямом эфире радиостанции на частоте 104.9 FM в рубриках "Топ Трек", "Хит Бэк" и "Игра №1" разыгрывалось 40 пригласительных билетов. Самые активные слушатели станут их обладателями и в составе одной из двух команд 14 декабря смогут побороться за главные призы "Европейских игр". В этот день на катке их ждут: чемпионат по керлингу, настоящий хоккейные буллиты, конкурсы на смекалку, креатив и, конечно, скорость катания, а также мастер-классы от хоккейного клуба "Динамо-Алтай" и профессиональных фигуристов.

Подарки получат все участники "Европейских игр": фирменные пауэрбэнки и портативные колонки с логотипами "Европы Плюс" и другие приятные сюрпризы от генеральных партнеров проекта энергетического напитка Target и "АлтайЕвроМоторс" — официального дилера Фольксваген в Алтайском крае.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), апрель-сентябрь 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: В начале года чемпиону предстоит схватка с «Коброй»
В апреле 2020 года Энтони Джошуа предстоит отстаивать свой недавно обретённый титул чемпиона по версии IBF в тяжёлом весе. Соперником англичанина станет болгарский боксёр Кубрат Пулев
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Министр спорта Павел Колобков: Почему сворованную базу данных Родченкова ВАДА считает аутентичной?
Министр спорта Павел Колобков дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал решение ВАДА об отстранении России на четыре года от Олимпиад и вообще большого спорта. И дал понять, что считает шансы на успешное разбирательство в суд высокими
Спортивный юрист: «Вернуть гимн и флаг России через CAS не удастся»
Спортивный юрист Айнур Нуриев в разговоре с корреспондентами Радио "Комсомольская правда" невысоко оценил шансы оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитраже по отстранию России от Олимпийских игр и чемпионатов мира. По его мнению, максимум, что удастся –
Новости 24
Бывшего гаишника осудили за мошенничество
Мужчина погиб при пожаре в Новоалтайске
Скандальный спортцентр предложили построить в Бийске
Вячеслав Франк поборется за пост главы Барнаула
Лучших сортировщиков определили на Алтай-Коксе
Контроль над барнаульским аэропортом перейдет к «Новопорту»
Житель Барнаула ограбил цветочный киоск на 101 розу
Бийск стал аутсайдером по стоимости и качеству жизни среди городов России
Алтайских чиновников подозревают в халатности и ущербе в 170 млн рублей
Кандидат в мэры Барнаула считает, что город должен быть обустроен по фэншую
В Смоленском районе благодаря рейдам сокращается число браконьеров
"Это голуби переоделись": по центру Барнаула бродила стая крякающих уток
С 5 января и на два года в Барнауле закрывают Старый мост
Временным министром экономики Алтайского края назначен Анатолий Нагорнов
Барнаульцев заманивают на несуществующий кастинг фильма о Конюхове
Барнаульский ресторан «Русский чай» банкротит налоговая
Барнаульцы могут поучаствовать в новогодней акции по обмену подарками
Депутаты предложили сделать голосование за главу Барнаула открытым
Активисты составили список самых опасных пешеходных переходов в Барнауле
В Алтайском крае заготавливают новогодние елки